Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Труба 24*4 ГОСТ 8734-75

    Труба 24*4 ГОСТ 8734-75

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919777Дата и время окончания срока приема заявок Труба 24*4 ГОСТ 8734-75ЯрославльПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919777

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Труба 24*4 ГОСТ 8734-75

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.07.2019 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РЕЗИНОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
    Все закупки и тендеры АО ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РТИ

    Юридический адрес

    150003, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Советская, 81-А

    Почтовый адрес

    150003, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Советская, 81-А

    Контактный телефон

    +7 4852 58-43-38

    Факс

    +7 4852 30-54-28

    Адрес электронной почты

    ershov@rti.yaroslavl.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба 24*4 ГОСТ 8734-75

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.07.2019 12:00 GMT +324.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919777Дата и время окончания срока приема заявок Труба 24*4 ГОСТ 8734-75Ярославль

    Дата и время вскрытия заявок

    24.07.2019 12:0024.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919777Дата и время вскрытия заявок Труба 24*4 ГОСТ 8734-75Ярославль

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2019 16:0025.07.2019 16:0025.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919777Подведение итогов не позднее Труба 24*4 ГОСТ 8734-75Ярославль

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    25.07.201925.07.2019 16:0025.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919777Подведение итогов не позднее Труба 24*4 ГОСТ 8734-75Ярославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба 24*4 ГОСТ 8734-75

    Начальная цена

    99 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 тонна

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯрославльРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пост.оплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РТИ
    Все закупки и тендеры АО ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РТИ

    Адрес местонахождения

    150003, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Советская, 81-А

    Классификатор ОКПД2

    24.20.11

    Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 24*4 ГОСТ 8734-75"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Запрос предложений № ГП237107
    Поставка ЗРА в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона" (участок "Грязовец-КС "Славянская").
    Поставка ЗРА в рамках реализации проекта "Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного...
    593347
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить