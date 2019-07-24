www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП919777
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Труба 24*4 ГОСТ 8734-75
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2019 09:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150003, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Советская, 81-А
Почтовый адрес
150003, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Советская, 81-А
Контактный телефон
+7 4852 58-43-38
Факс
+7 4852 30-54-28
Адрес электронной почты
ershov@rti.yaroslavl.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ершов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ярославль
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Труба 24*4 ГОСТ 8734-75
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2019 12:00 GMT +324.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919777Дата и время окончания срока приема заявок Труба 24*4 ГОСТ 8734-75Ярославль
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2019 12:0024.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919777Дата и время вскрытия заявок Труба 24*4 ГОСТ 8734-75Ярославль
Подведение итогов не позднее
25.07.2019 16:0025.07.2019 16:0025.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919777Подведение итогов не позднее Труба 24*4 ГОСТ 8734-75Ярославль
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба 24*4 ГОСТ 8734-75
Начальная цена
99 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 тонна
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯрославльРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РТИ
Все закупки и тендеры АО ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РТИ
Адрес местонахождения
150003, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Советская, 81-А
24.20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1