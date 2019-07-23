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    Главная / Торги / Запрос предложений на право заключения договора на поставку кирпича для объекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5»

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку кирпича для объекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.07.2019 09:0023.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кирпичаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919754

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право заключения договора на поставку кирпича для объекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.07.2019 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение № 1 - ГЛБ

    Приложение №2- договор

    Приложение № 3 - Формы

    Приложение № 4 - КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    Закупочная_документация_(Информационная_карта)

    Приложение № 5А - ОСНОВНЫЕ КВАЛИФ.КРИТЕРИИ

    Приложение № 2.1 _ Форма КП_

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ
    Все закупки и тендеры АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ

    Юридический адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1

    Почтовый адрес

    123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 967-91-70 доб. 3136

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.fedoseev@arks-em.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федосеев Иван Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кирпича

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.07.2019 09:00 GMT +323.07.2019 09:0023.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кирпичаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.07.2019 15:0023.07.2019 15:0023.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919754Дата и время вскрытия заявок Поставка кирпичаМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2019 15:3030.07.2019 15:3030.07.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919754Подведение итогов не позднее Поставка кирпичаМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    30.07.201930.07.2019 15:3030.07.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919754Подведение итогов не позднее Поставка кирпичаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кирпича

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением № 2.1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЦКАД 5пкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента поставки товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ
    Все закупки и тендеры АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ

    Адрес местонахождения

    123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич керамический М 150 полнотелый 250х120х65 (ГОСТ 530-2012)"

    Кол-во: 92000

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