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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП919754
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку кирпича для объекта: «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, Пусковой комплекс (этап строительства) №5»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2019 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 967-91-70 доб. 3136
Факс
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Адрес электронной почты
i.fedoseev@arks-em.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федосеев Иван Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка кирпича
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.07.2019 09:00 GMT +323.07.2019 09:0023.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919754Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кирпичаМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.07.2019 15:0023.07.2019 15:0023.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919754Дата и время вскрытия заявок Поставка кирпичаМосква
Подведение итогов не позднее
30.07.2019 15:3030.07.2019 15:3030.07.2019 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919754Подведение итогов не позднее Поставка кирпичаМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кирпича
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЦКАД 5пкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ
Все закупки и тендеры АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 92000