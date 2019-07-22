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Номер извещения
ГП919690
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для объекта: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.07.2019 14:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1
Почтовый адрес
123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 967-91-70 доб. 3631
Факс
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Адрес электронной почты
i.fedoseev@arks-em.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федосеев Иван Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка кронштейнов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2019 15:30 GMT +322.07.2019 15:3022.07.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919690Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кронштейновМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2019 16:0022.07.2019 16:0022.07.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919690Дата и время вскрытия заявок Поставка кронштейновМосква
Подведение итогов не позднее
31.07.2019 15:0031.07.2019 15:0031.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919690Подведение итогов не позднее Поставка кронштейновМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кронштейнов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением № 2.1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, пос. ВоскресенскоеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ
Все закупки и тендеры АРКС ЭНЕРГОМОНТАЖ
Адрес местонахождения
123458, Российская Федерация, Москва, 123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1, Маршала Прошлякова, д.10, кор.1, стр. 1
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Документация лота
Кол-во: 42
Кол-во: 42
Кол-во: 26
Кол-во: 182