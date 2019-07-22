Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для объекта: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП919690 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора на поставку кронштейнов для объекта: «Строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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