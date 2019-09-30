Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)

Дата и время проведения

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба 1420х18,7 ГОСТ 10704-91/В-К60 ГОСТ 10706-76 (262191)" Кол-во: 7.421

"Позиция 2" "Труба 1420х15,7 с заглушками, К60, KCU при t=-60С, KCV при t=-20С, ИПГ при t=-20С, Рраб. 7,4МПа ТУ 1381-012-05757848-2005 (268032)" Кол-во: 6.364

"Позиция 3" "Труба электросварная прямошовная для магистральных трубопроводов 1220х26,3-К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (278429)" Кол-во: 9.086

"Позиция 4" "Труба 1420х32 с заглушками, К60, KCU при t=-60С, KCV при t=-20С, ИПГ при t=-20С, Рраб 9,8МПа ТУ 1381-016-00186654-2010, ПЭПк-3-Н ТУ 1390-014-00186654-2010, ВГП ТУ 1390-005-00186654-2009 (324297)" Кол-во: 13.32

"Позиция 5" "Труба 1420х21,6 с заглушками, К60, KCU при t=-40С, KCV при t=0С, ИПГ при t=0С или KCU при t=-60С KCV при t=-20С, ИПГ при t=-20С, Рраб 9,8МПа, ТУ 1381-016-00186654-2010, ПЭПк-3-Н ТУ 1390-014-00186654-2010, ВГП ТУ 1390-005-00186654-2009 (299251)" Кол-во: 9.036

"Позиция 6" "Труба 1420х21,6 с заглушками, К60, KCU при t=-40С, KCV при t=0С, ИПГ при t=0С, Рраб 9,8МПа ТУ 14-156-77-2008, 3ПЭ класс 3 ТУ 14-156-74-2008, ВГП ТУ 14-156-79-2008 (14-3-12-44781)" Кол-во: 8.787

"Позиция 7" "Труба 1220х26,3 с заглушками, К60, KCU при t=-40С, KCV при t=0С, ИПГ при t=0С, Pраб 9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2005, ПЭПк-3-Н ТУ 1394-015-05757848-2011, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011 (278420)" Кол-во: 9.258

"Позиция 8" "Труба 1020х27,3 с заглушками, К60, И1, ТУ 1381-037-05757848-2013, ПЭПк-3-Н ТУ 1394-015-05757848-2011 (68372)" Кол-во: 8.066