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    Главная / Торги / Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)

    Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919592Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919592

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.07.2019 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень труб

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.grishin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Никита Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919592Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП919592Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва

    Дата и время проведения

    01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП919592Дата и время проведения Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2019 12:0001.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919592Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    01.10.201901.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919592Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)

    Начальная цена

    10,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемому перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СамовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Перечень труб

    15.07.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 1420х18,7 ГОСТ 10704-91/В-К60 ГОСТ 10706-76 (262191)"

    Кол-во: 7.421

    "Позиция 2"

    "Труба 1420х15,7 с заглушками, К60, KCU при t=-60С, KCV при t=-20С, ИПГ при t=-20С, Рраб. 7,4МПа ТУ 1381-012-05757848-2005 (268032)"

    Кол-во: 6.364

    "Позиция 3"

    "Труба электросварная прямошовная для магистральных трубопроводов 1220х26,3-К60 ТУ 1381-012-05757848-2005 (278429)"

    Кол-во: 9.086

    "Позиция 4"

    "Труба 1420х32 с заглушками, К60, KCU при t=-60С, KCV при t=-20С, ИПГ при t=-20С, Рраб 9,8МПа ТУ 1381-016-00186654-2010, ПЭПк-3-Н ТУ 1390-014-00186654-2010, ВГП ТУ 1390-005-00186654-2009 (324297)"

    Кол-во: 13.32

    "Позиция 5"

    "Труба 1420х21,6 с заглушками, К60, KCU при t=-40С, KCV при t=0С, ИПГ при t=0С или KCU при t=-60С KCV при t=-20С, ИПГ при t=-20С, Рраб 9,8МПа, ТУ 1381-016-00186654-2010, ПЭПк-3-Н ТУ 1390-014-00186654-2010, ВГП ТУ 1390-005-00186654-2009 (299251)"

    Кол-во: 9.036

    "Позиция 6"

    "Труба 1420х21,6 с заглушками, К60, KCU при t=-40С, KCV при t=0С, ИПГ при t=0С, Рраб 9,8МПа ТУ 14-156-77-2008, 3ПЭ класс 3 ТУ 14-156-74-2008, ВГП ТУ 14-156-79-2008 (14-3-12-44781)"

    Кол-во: 8.787

    "Позиция 7"

    "Труба 1220х26,3 с заглушками, К60, KCU при t=-40С, KCV при t=0С, ИПГ при t=0С, Pраб 9,8МПа ТУ 1381-012-05757848-2005, ПЭПк-3-Н ТУ 1394-015-05757848-2011, ВГП ТУ 1390-017-05757848-2011 (278420)"

    Кол-во: 9.258

    "Позиция 8"

    "Труба 1020х27,3 с заглушками, К60, И1, ТУ 1381-037-05757848-2013, ПЭПк-3-Н ТУ 1394-015-05757848-2011 (68372)"

    Кол-во: 8.066

    "Позиция 9"

    "Труба 1020х21,1 с заглушками, К60, KCU при t=-40C, KCV при t=0C, ИПГ при t=0С, Рраб 9,8МПа, ТУ 1381-012-05757848-2005, ПЭПк-3-Н ТУ 1394-015-05757848-2011 (98110)"

    Кол-во: 6.383

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