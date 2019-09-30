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Номер извещения
ГП919592
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2019 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
n.grishin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Никита Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 09:00 GMT +330.09.2019 09:0030.09.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919592Дата и время окончания срока приема заявок Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.10.2019 10:0001.10.2019 10:0001.10.2019 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП919592Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва
Дата и время проведения
01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП919592Дата и время проведения Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 12:0001.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919592Подведение итогов не позднее Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация невостребованных труб большого диаметра (г.Югорск, ул. Промышленная, 21)
Начальная цена
10,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемому перечню
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СамовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.2
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