www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП505256
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества. АВТОМОБИЛИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
15.05.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
d.gorobtsova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
HYUNDAI SANTA FE 2,4 GLS 4WD КАВЗ-320811 ГАЗ-2752 ТРЭКОЛ-39041
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2015 12:00 GMT +301.07.2015 12:0001.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП505256Дата и время окончания срока приема заявок HYUNDAI SANTA FE 2,4 GLS 4WD КАВЗ-320811 ГАЗ-2752 ТРЭКОЛ-39041 г. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2015 14:0002.07.2015 14:0002.07.2015 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП505256Дата окончания срока рассмотрения заявок HYUNDAI SANTA FE 2,4 GLS 4WD КАВЗ-320811 ГАЗ-2752 ТРЭКОЛ-39041 г. Москва
Дата и время проведения
03.07.2015 12:0003.07.2015 12:0003.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП505256Дата и время проведения HYUNDAI SANTA FE 2,4 GLS 4WD КАВЗ-320811 ГАЗ-2752 ТРЭКОЛ-39041 г. Москва
Подведение итогов не позднее
07.07.2015 18:0007.07.2015 18:0007.07.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП505256Подведение итогов не позднее HYUNDAI SANTA FE 2,4 GLS 4WD КАВЗ-320811 ГАЗ-2752 ТРЭКОЛ-39041 г. Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
HYUNDAI SANTA FE 2,4 GLS 4WD КАВЗ-320811 ГАЗ-2752 ТРЭКОЛ-39041
Начальная цена
647 193,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов