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Номер извещения
ГП919369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Теплоносители для систем отопления. Соответствие техническому заданию - обязательно. Не является офертой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2019 09:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420088, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/, Советский, Проспект Победы, 159
Почтовый адрес
420088, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/, Советский, Проспект Победы, 159
Контактный телефон
+7 843 291-06-72 доб. 1072
Факс
--
Адрес электронной почты
tvk@agava-kazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Олег Викторович
Место рассмотрения предложений
Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2019 00:00 GMT +322.07.2019 00:0022.07.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основеГорода Республиканского Подчинения Республики Татарстан/
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2019 17:4522.07.2019 17:4522.07.2019 17:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919369Дата и время вскрытия заявок Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основеГорода Республиканского Подчинения Республики Татарстан/
Подведение итогов не позднее
22.07.2019 17:4522.07.2019 17:4522.07.2019 17:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919369Подведение итогов не позднее Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основеГорода Республиканского Подчинения Республики Татарстан/
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основе
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По потребности в зависимости от динамики продаж
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
420088, Татарстан Респ, Казань г, 2-ая Азинская, дом № 7Б 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Автодорога №1, в районе НТЦ, промкомзона, Машиностроительная ул, дом № 75 423815, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Набережночелнинский пр-кт, дом № 37А 428022, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Марпосадское ш, дом № 17 420140, Татарстан Респ, Казань г, Победы пр-кт, дом № 101 420004, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 28 420133, Татарстан Респ, Казань г, Гаврилова ул, дом № 5 424038, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Кирова ул, дом № 12 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 116 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское ш, дом № 90а 453100, Башкортостан Респ, Стерлитамакский р-н, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 36 430009, Мордовия Респ, Саранск г, Севастопольская ул, дом № 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420088, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/, Советский, Проспект Победы, 159
35.30.12.110
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1