Теплоносители для систем отопления. Соответствие техническому заданию - обязательно. Не является офертой.

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

420088, Татарстан Респ, Казань г, 2-ая Азинская, дом № 7Б 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Автодорога №1, в районе НТЦ, промкомзона, Машиностроительная ул, дом № 75 423815, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Набережночелнинский пр-кт, дом № 37А 428022, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Марпосадское ш, дом № 17 420140, Татарстан Респ, Казань г, Победы пр-кт, дом № 101 420004, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 28 420133, Татарстан Респ, Казань г, Гаврилова ул, дом № 5 424038, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Кирова ул, дом № 12 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 116 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское ш, дом № 90а 453100, Башкортостан Респ, Стерлитамакский р-н, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 36 430009, Мордовия Респ, Саранск г, Севастопольская ул, дом № 5Рассчитать логистику >