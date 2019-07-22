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    Главная / Торги / Теплоносители для систем отопления. Соответствие техническому заданию - обязательно. Не является офертой.

    Теплоносители для систем отопления. Соответствие техническому заданию - обязательно. Не является офертой.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2019 00:0022.07.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основеГорода Республиканского Подчинения Республики Татарстан/Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919369

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Теплоносители для систем отопления. Соответствие техническому заданию - обязательно. Не является офертой.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2019 09:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Техническое задание

    Партнерское Соглашение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГАВА
    Все закупки и тендеры АГАВА

    Юридический адрес

    420088, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/, Советский, Проспект Победы, 159

    Почтовый адрес

    420088, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/, Советский, Проспект Победы, 159

    Контактный телефон

    +7 843 291-06-72 доб. 1072

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tvk@agava-kazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Олег Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2019 00:00 GMT +322.07.2019 00:0022.07.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основеГорода Республиканского Подчинения Республики Татарстан/

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2019 17:4522.07.2019 17:4522.07.2019 17:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919369Дата и время вскрытия заявок Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основеГорода Республиканского Подчинения Республики Татарстан/

    Подведение итогов не позднее

    22.07.2019 17:4522.07.2019 17:4522.07.2019 17:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919369Подведение итогов не позднее Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основеГорода Республиканского Подчинения Республики Татарстан/

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    22.07.201922.07.2019 17:4522.07.2019 17:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919369Подведение итогов не позднее Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основеГорода Республиканского Подчинения Республики Татарстан/

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплоносителей для систем отопления в Сеть гипермаркетов Мегастрой на постоянной основе

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По потребности в зависимости от динамики продаж

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    420088, Татарстан Респ, Казань г, 2-ая Азинская, дом № 7Б 423800, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Автодорога №1, в районе НТЦ, промкомзона, Машиностроительная ул, дом № 75 423815, Татарстан Респ, Набережные Челны г, Набережночелнинский пр-кт, дом № 37А 428022, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Марпосадское ш, дом № 17 420140, Татарстан Респ, Казань г, Победы пр-кт, дом № 101 420004, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 28 420133, Татарстан Респ, Казань г, Гаврилова ул, дом № 5 424038, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Кирова ул, дом № 12 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Созидателей пр-кт, дом № 116 432008, Ульяновская обл, Ульяновск г, Московское ш, дом № 90а 453100, Башкортостан Респ, Стерлитамакский р-н, Стерлитамак г, Октября пр-кт, дом № 36 430009, Мордовия Респ, Саранск г, Севастопольская ул, дом № 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка от 70 банковских дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГАВА
    Все закупки и тендеры АГАВА

    Адрес местонахождения

    420088, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Города Республиканского Подчинения Республики Татарстан/, Советский, Проспект Победы, 159

    Классификатор ОКПД2

    35.30.12.110

    Услуги по приготовлению воды на нужды горячего водоснабжения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    12.07.2019

    Партнерское Соглашение

    16.07.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Теплоноситель -30с 20л канистра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Теплоноситель Lite -30 10кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Теплоноситель Lite -20 10кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Присадка антикоррозионная для теплоносителя 1л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Антифриз 20л/20,8кг Про-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Антифриз 10л/10,4кг Про-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Антифриз-65/47кг/43,360л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Антифриз-65 10л/10,8кг"

    Кол-во: 1

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