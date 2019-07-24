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Номер извещения
ГП919534
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стенд для проверки пневмооборудования К-245
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2019 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Почтовый адрес
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
Контактный телефон
+7 962 567-06-63
Факс
--
Адрес электронной почты
o.malkina@alfascan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малькина Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2019 09:00 GMT +324.07.2019 09:0024.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919534Дата и время окончания срока приема заявок Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2019 09:0024.07.2019 09:0024.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919534Дата и время вскрытия заявок Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
24.07.2019 12:0024.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919534Подведение итогов не позднее Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные Челны
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
24.07.201924.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919534Подведение итогов не позднее Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные Челны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии со списком
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
поставка в г. Набережные ЧелныРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КОМПАНИЯ АЛЬФА
Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА
Адрес местонахождения
117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19
28.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1