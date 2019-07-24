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    Главная / Торги / Стенд для проверки пневмооборудования К-245

    Стенд для проверки пневмооборудования К-245

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.07.2019 09:0024.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919534Дата и время окончания срока приема заявок Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919534

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Стенд для проверки пневмооборудования К-245

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.07.2019 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    чертежи и описание пневмостенда 2

    чертежи и описание пневмостенда

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Юридический адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Почтовый адрес

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Контактный телефон

    +7 962 567-06-63

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    o.malkina@alfascan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малькина Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.07.2019 09:00 GMT +324.07.2019 09:0024.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919534Дата и время окончания срока приема заявок Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    24.07.2019 09:0024.07.2019 09:0024.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП919534Дата и время вскрытия заявок Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    24.07.2019 12:0024.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919534Подведение итогов не позднее Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    24.07.201924.07.2019 12:0024.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919534Подведение итогов не позднее Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стенд для проверки пневмооборудования К-245 аналог от КРОН (Владимирская обл.), с изменениями: 1. Вместо манометров в мегапаскалях установить манометры в барах 2. Вместо винтовых соединений установить быстросъёмные соединения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии со списком

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    поставка в г. Набережные ЧелныРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предоплата-50%, остаток-по факту поставки на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КОМПАНИЯ АЛЬФА
    Все закупки и тендеры КОМПАНИЯ АЛЬФА

    Адрес местонахождения

    117036, Г МОСКВА, УЛ КЕДРОВА, ДОМ 21, КОРПУС 1, КОМНАТА 19

    Классификатор ОКПД2

    28.12

    Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд для проверки пневмооборудования К-245"

    Кол-во: 1

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