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    Главная / Торги / «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».

    «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2019 17:0019.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919164Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП919164

    Уникальный номер закупки

    ЛОТ 135У

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2019 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложения

    Приглашение

    Техническое задание

    Продление сроков подачи ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    Почтовый адрес

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Контактный телефон

    +7 8452 30-91-15 доб. 2119

    Факс

    (8452) 30-91-13

    Адрес электронной почты

    VaynerYuYu@diall.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вайнер Юлия Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278

    Закупки и тендеры Саратовская область

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    строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство, строительство

    Список лотов

    Лот 1

    «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.07.2019 17:00 GMT +319.07.2019 17:0019.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919164Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278

    Подведение итогов не позднее

    09.08.2019 17:0009.08.2019 17:0009.08.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919164Подведение итогов не позднее «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    09.08.201909.08.2019 17:0009.08.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919164Подведение итогов не позднее «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 услуга

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.СаратовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по согласованию сторон (стандартное условие оплаты ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» отсрочка платежа 60 календарных дней по факту подписания акта выполненных работ)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИАЛЛ АЛЬЯНС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДИАЛЛ АЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128

    410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    43.13.10.120

    Работы по бурению разведочных скважин на нефть и газ

    09.10.11

    Услуги по бурению, связанные с добычей нефти и горючего природного газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рабочий проект на бурение Непряхинских скважин "

    Кол-во: 1

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