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Номер извещения
ГП919164
Уникальный номер закупки
ЛОТ 135У
Наименование закупки
«Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2019 16:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
Почтовый адрес
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
Контактный телефон
+7 8452 30-91-15 доб. 2119
Факс
(8452) 30-91-13
Адрес электронной почты
VaynerYuYu@diall.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вайнер Юлия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278
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«Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.07.2019 17:00 GMT +319.07.2019 17:0019.07.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП919164Дата и время окончания срока приема заявок «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278
Подведение итогов не позднее
09.08.2019 17:0009.08.2019 17:0009.08.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919164Подведение итогов не позднее «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
09.08.201909.08.2019 17:0009.08.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП919164Подведение итогов не позднее «Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».г.Саратов, тел для связи: +7 937 269 3278
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Разработка рабочего проекта на строительство скважин Непряхинского месторождения в целях реализации проекта: «Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское»».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 услуга
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.СаратовРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Все закупки и тендеры ДИАЛЛ АЛЬЯНС
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Челюскинцев, 128
410004, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, ул. Чернышевского, 50В
71.12
43.13.10.120
09.10.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1