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    Главная / Торги / Реализация модульного автономного комплекса (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труба Ду 1020 - 1420

    Реализация модульного автономного комплекса (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труба Ду 1020 - 1420

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 18:0030.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907884Дата и время окончания срока приема заявок Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП907884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация модульного автономного комплекса (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труба Ду 1020 - 1420

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.07.2019 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Паспорт_проекта_МАК.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 2360

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.grishin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Никита Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 18:00 GMT +330.09.2019 18:0030.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907884Дата и время окончания срока приема заявок Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП907884Дата окончания срока рассмотрения заявок Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва

    Дата и время проведения

    01.10.2019 12:3001.10.2019 12:3001.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП907884Дата и время проведения Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2019 16:0001.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907884Подведение итогов не позднее Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    01.10.201901.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907884Подведение итогов не позднее Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420.

    Начальная цена

    1,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Возможна реализация как всего комплекса целиком, так и отдельных участков / элементов комплекса.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Югорск, ул. Промышленная, д.21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12.110

    Комплектующие (запасные части) машин для металлургического производства, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Участок контроля и выгрузки готовой продукции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Линия изоляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Участок подготовки кромок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Участок обрезки катушек"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Участок диагностики"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Участок финишной очистки и подогрева трубы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Участок ремонта"

    Кол-во: 1

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