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Номер извещения
ГП907884
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация модульного автономного комплекса (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труба Ду 1020 - 1420
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2019 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 2360
Факс
--
Адрес электронной почты
n.grishin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Никита Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 18:00 GMT +330.09.2019 18:0030.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907884Дата и время окончания срока приема заявок Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП907884Дата окончания срока рассмотрения заявок Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва
Дата и время проведения
01.10.2019 12:3001.10.2019 12:3001.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП907884Дата и время проведения Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 16:0001.10.2019 16:0001.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907884Подведение итогов не позднее Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420. Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модульный автономный комплекс (МАК) по диагностике, ремонту и изоляции труб Ду 1020 - 1420.
Начальная цена
1,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Возможна реализация как всего комплекса целиком, так и отдельных участков / элементов комплекса.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Югорск, ул. Промышленная, д.21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
28.91.12.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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