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    Главная / Торги / Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь

    Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2019 15:0016.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907850Дата и время окончания срока приема заявок Кирпичная кладка стен и перегородок в г. ПермьНабережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП907850

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.07.2019 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Почтовый адрес

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Контактный телефон

    +7 843 567-41-32

    Факс

    +7 8552 70-25-57

    Адрес электронной почты

    fomin@kamges.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомин Роман -

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2019 15:00 GMT +316.07.2019 15:0016.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907850Дата и время окончания срока приема заявок Кирпичная кладка стен и перегородок в г. ПермьНабережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2019 15:0016.07.2019 15:0016.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП907850Дата и время вскрытия заявок Кирпичная кладка стен и перегородок в г. ПермьНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2019 18:0016.07.2019 18:0016.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907850Подведение итогов не позднее Кирпичная кладка стен и перегородок в г. ПермьНабережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.07.201916.07.2019 18:0016.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907850Подведение итогов не позднее Кирпичная кладка стен и перегородок в г. ПермьНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь"

    Кол-во: 1

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