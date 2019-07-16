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Номер извещения
ГП907846
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.07.2019 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
Почтовый адрес
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
Контактный телефон
+7 905 038-18-23
Факс
+7 8552 70-25-57
Адрес электронной почты
fomin@kamges.com
Ф.И.О. контактного лица
Фомин Роман -
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2019 15:00 GMT +316.07.2019 15:0016.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907846Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж наружных стеновых панелей в г. ПермьНабережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2019 15:0016.07.2019 15:0016.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП907846Дата и время вскрытия заявок Монтаж наружных стеновых панелей в г. ПермьНабережные Челны
Подведение итогов не позднее
16.07.2019 18:0016.07.2019 18:0016.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907846Подведение итогов не позднее Монтаж наружных стеновых панелей в г. ПермьНабережные Челны
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17
43.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1