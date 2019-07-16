Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь

    Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2019 15:0016.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907846Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж наружных стеновых панелей в г. ПермьНабережные ЧелныПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП907846

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.07.2019 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Почтовый адрес

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Контактный телефон

    +7 905 038-18-23

    Факс

    +7 8552 70-25-57

    Адрес электронной почты

    fomin@kamges.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомин Роман -

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2019 15:00 GMT +316.07.2019 15:0016.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907846Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж наружных стеновых панелей в г. ПермьНабережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2019 15:0016.07.2019 15:0016.07.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП907846Дата и время вскрытия заявок Монтаж наружных стеновых панелей в г. ПермьНабережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2019 18:0016.07.2019 18:0016.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907846Подведение итогов не позднее Монтаж наружных стеновых панелей в г. ПермьНабережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    16.07.201916.07.2019 18:0016.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907846Подведение итогов не позднее Монтаж наружных стеновых панелей в г. ПермьНабережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    423807, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Гидростроителей, 17

    Классификатор ОКПД2

    43.2

    Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж наружных стеновых панелей в г. Пермь"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
    Запрос предложений № ГП908962
    Выполнение комплекса работ на выполнение СМР по разделам КЖ и КМ на межплощадочные наружные сети электроснабжения, эстакада №1 и №2, дизельная электростанция.
    Выполнение комплекса работ на выполнение СМР по разделам КЖ и КМ на межплощадочные наружные...
    259394
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.08.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ДСК
    Запрос предложений № ГП004976
    Строительно-монтажные работы по устройству монолитного фундамента
    Строительно-монтажные работы по устройству монолитного фундамента
    339660
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.04.2020 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    МАНГАЗЕЯ ЗОЛОТО
    Запрос предложений № ГП908961
    Выполнение комплекса СМР и ПНР на электроосвещение и и силовое электрооборудование Главного корпуса проекта: "Горноперерабатывающее предприятие на базе золоторудного месторождения "Наседкино"
    Выполнение комплекса СМР и ПНР на электроосвещение и и силовое электрооборудование Главного...
    259392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.08.2019 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Попозиционная № ГП924192
    Выполнение комплексной настройки оборудования радиосвязи стандарта «ТЕТРА» объекта строительства «Сети связи. Технологическая связь. ЦУС Броневая» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская. Участок км 332 – км 538 (1-я нитка). Этап 2.1»
    Выполнение комплексной настройки оборудования радиосвязи стандарта «ТЕТРА» объекта...
    298565
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2020 12:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Запрос предложений № ГП907848
    монтаж системы молниезащиты и заземления по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства двигателя РД-191»
    монтаж системы молниезащиты и заземления по объекту «Реконструкция и техническое...
    250200
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.07.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить