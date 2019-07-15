Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

в течение 30 календарных дней по факту оказания услуг

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Наименование арендуемой техники: Биурсная установка; Характеристики: Нанесение биурса под давлением не менее 100, бар (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 2" "Наименование арендуемой техники: Сварочный генератор; Характеристики: Сварка (CC/CV); РД, МП, МПС 2x250A + 3,2кВт доп. мощности Максимальный ток 2x280А! Генератор 15 кВА (8 единиц техники)" Кол-во: 19200

"Позиция 3" "Наименование арендуемой техники: Растворно-бетонный завод; Характеристики: Исполнение— всесезонное, производительность не менее 20 м3 /час (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 4" "Наименование арендуемой техники: Компрессор дизельный; Характеристики: производительность не менее 7,5 м3 /мин, рабочее давление не менее 7 кг/кв.см (2 единицы техники)" Кол-во: 4800

"Позиция 5" "Наименование арендуемой техники: Аппарат пескодробеструйный; Характеристики: Бак не менее 100 л, дистанционное управление, производительность не менее 37 м2/час (4 единицы техники)" Кол-во: 9600

"Позиция 6" "Наименование арендуемой техники: Башня световая; Характеристики: Газоразрядная лампа высокого давления ДНаТ, ДНаЗ, ДРИ мощностью 1000 Вт, автономное питание (2 единицы техники)" Кол-во: 4800

"Позиция 7" "Наименование арендуемой техники: ДЭС (400 кВт); Характеристики: Мощность номинальная 400 кВт, напряжение 230/400 В (1 единица техники)" Кол-во: 4800

"Позиция 8" "Наименование арендуемой техники: Установка горизонтального направленного бурения; Характеристики: Усиление обратной связи от 30-50 тн (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 9" "Стоимость мобилизации и демобилизации колесной техники" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Наименование арендуемой техники: Сядельный тягач с КМУ; Характеристики: Полный привод 6*6, г/п КМУ не менее 3 тн (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 11" "Наименование арендуемой техники: Бурильная машина; Характеристики: Бурильно-сваебойная машина БМ-811М на колесном шасси 6*6 (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 12" "Наименование арендуемой техники: Полуприцеп - цистерна ОГ (24 м3); Характеристики: Объем 24 м3 (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 13" "Наименование арендуемой техники: Передвижная мастерская с КМУ; Характеристики: Грузоподъемность КМУ менее 6 т (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 14" "Наименование арендуемой техники: Автобетоносмеситель; Характеристики: полный привод, грузоподъемность по бетонной смеси 8 тн (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 15" "Наименование арендуемой техники: Передвижная мастерская с КМУ (сдвоенная кабина); Характеристики: Грузоподъемность КМУ менее 6 т (2 единицы техники)" Кол-во: 4800

"Позиция 16" "Наименование арендуемой техники: Копровая установка c доп. молотом; Характеристики: Гусеничная база, грузоподъемность копра - 12 тн, их них дизель-молот не менее 7 тн (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 17" "Наименование арендуемой техники: Бульдозер тяжелого класса; Характеристики: Объем отвала не менее 13,5 м3, масса не менее 48 тн (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 18" "Наименование арендуемой техники: Погрузчик телескопический; Характеристики: Максимальная грузоподъемность 4 т, вылет стрелы не менее 13,7 м (2 единицы техники)" Кол-во: 4800

"Позиция 19" "Наименование арендуемой техники: Экскаватор гусеничный тяжелого класса с гидролинией+гидровращатель; Характеристики: Масса не менее 45,6 тн, крутящий момент не менее 45 000 Нм (1 единица техники)" Кол-во: 2400

"Позиция 20" "Стоимость мобилизации и демобилизации оборудования, СММ" Кол-во: 1