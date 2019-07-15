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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП907389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2019 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4169
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
ale.smirnova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Алёна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2019 12:00 GMT +315.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907389Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКММосква
Подведение итогов не позднее
29.07.2019 12:0029.07.2019 12:0029.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907389Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКММосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ДКС Кшукского ГКМ, Соболевский район, Камчатский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
43.99.90.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2400
Кол-во: 19200
Кол-во: 2400
Кол-во: 4800
Кол-во: 9600
Кол-во: 4800
Кол-во: 4800
Кол-во: 2400
Кол-во: 1
Кол-во: 2400
Кол-во: 2400
Кол-во: 2400
Кол-во: 2400
Кол-во: 2400
Кол-во: 4800
Кол-во: 2400
Кол-во: 2400
Кол-во: 4800
Кол-во: 2400
Кол-во: 1
Кол-во: 1