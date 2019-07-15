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    Главная / Торги / Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ

    Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907389Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП907389

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.07.2019 14:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4169

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    ale.smirnova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Алёна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.07.2019 12:00 GMT +315.07.2019 12:0015.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907389Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКММосква

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2019 12:0029.07.2019 12:0029.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907389Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКММосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.07.201929.07.2019 12:0029.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907389Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по аренде спецтехники на ДКС Кшукского ГКМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ДКС Кшукского ГКМ, Соболевский район, Камчатский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 30 календарных дней по факту оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.160

    Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной конкретной строительной услуги, с оператором

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наименование арендуемой техники: Биурсная установка; Характеристики: Нанесение биурса под давлением не менее 100, бар (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 2"

    "Наименование арендуемой техники: Сварочный генератор; Характеристики: Сварка (CC/CV); РД, МП, МПС 2x250A + 3,2кВт доп. мощности Максимальный ток 2x280А! Генератор 15 кВА (8 единиц техники)"

    Кол-во: 19200

    "Позиция 3"

    "Наименование арендуемой техники: Растворно-бетонный завод; Характеристики: Исполнение— всесезонное, производительность не менее 20 м3 /час (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 4"

    "Наименование арендуемой техники: Компрессор дизельный; Характеристики: производительность не менее 7,5 м3 /мин, рабочее давление не менее 7 кг/кв.см (2 единицы техники)"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 5"

    "Наименование арендуемой техники: Аппарат пескодробеструйный; Характеристики: Бак не менее 100 л, дистанционное управление, производительность не менее 37 м2/час (4 единицы техники)"

    Кол-во: 9600

    "Позиция 6"

    "Наименование арендуемой техники: Башня световая; Характеристики: Газоразрядная лампа высокого давления ДНаТ, ДНаЗ, ДРИ мощностью 1000 Вт, автономное питание (2 единицы техники)"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 7"

    "Наименование арендуемой техники: ДЭС (400 кВт); Характеристики: Мощность номинальная 400 кВт, напряжение 230/400 В (1 единица техники)"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 8"

    "Наименование арендуемой техники: Установка горизонтального направленного бурения; Характеристики: Усиление обратной связи от 30-50 тн (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 9"

    "Стоимость мобилизации и демобилизации колесной техники"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Наименование арендуемой техники: Сядельный тягач с КМУ; Характеристики: Полный привод 6*6, г/п КМУ не менее 3 тн (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 11"

    "Наименование арендуемой техники: Бурильная машина; Характеристики: Бурильно-сваебойная машина БМ-811М на колесном шасси 6*6 (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 12"

    "Наименование арендуемой техники: Полуприцеп - цистерна ОГ (24 м3); Характеристики: Объем 24 м3 (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 13"

    "Наименование арендуемой техники: Передвижная мастерская с КМУ; Характеристики: Грузоподъемность КМУ менее 6 т (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 14"

    "Наименование арендуемой техники: Автобетоносмеситель; Характеристики: полный привод, грузоподъемность по бетонной смеси 8 тн (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 15"

    "Наименование арендуемой техники: Передвижная мастерская с КМУ (сдвоенная кабина); Характеристики: Грузоподъемность КМУ менее 6 т (2 единицы техники)"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 16"

    "Наименование арендуемой техники: Копровая установка c доп. молотом; Характеристики: Гусеничная база, грузоподъемность копра - 12 тн, их них дизель-молот не менее 7 тн (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 17"

    "Наименование арендуемой техники: Бульдозер тяжелого класса; Характеристики: Объем отвала не менее 13,5 м3, масса не менее 48 тн (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 18"

    "Наименование арендуемой техники: Погрузчик телескопический; Характеристики: Максимальная грузоподъемность 4 т, вылет стрелы не менее 13,7 м (2 единицы техники)"

    Кол-во: 4800

    "Позиция 19"

    "Наименование арендуемой техники: Экскаватор гусеничный тяжелого класса с гидролинией+гидровращатель; Характеристики: Масса не менее 45,6 тн, крутящий момент не менее 45 000 Нм (1 единица техники)"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 20"

    "Стоимость мобилизации и демобилизации оборудования, СММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стоимость мобилизации и демобилизации дорожно-строительной техники"

    Кол-во: 1

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