Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / «Надстройка четвертого этажа существующего трехэтажного здания и пристрой шахты лифта по адресу: г Екатеринбург ул. Республиканская, 1а.»

    «Надстройка четвертого этажа существующего трехэтажного здания и пристрой шахты лифта по адресу: г Екатеринбург ул. Республиканская, 1а.»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.07.2019 22:3031.07.2019 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907093Дата и время окончания срока приема заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП907093

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Надстройка четвертого этажа существующего трехэтажного здания и пристрой шахты лифта по адресу: г Екатеринбург ул. Республиканская, 1а.»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.07.2019 14:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
    Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19

    Юридический адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101

    Контактный телефон

    +7 343 379-22-96

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    stroy_tender@avsgroup.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матвеев Владимир Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно наименования закупки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.07.2019 22:30 GMT +331.07.2019 22:3031.07.2019 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907093Дата и время окончания срока приема заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    31.07.2019 22:3031.07.2019 22:3031.07.2019 22:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП907093Дата и время вскрытия заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.08.2019 03:0001.08.2019 03:0001.08.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907093Подведение итогов не позднее согласно наименования закупкиЕкатеринбург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    01.08.201901.08.2019 03:0001.08.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907093Подведение итогов не позднее согласно наименования закупкиЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно наименования закупки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно техзадания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно техзаданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    готовы рассмотреть предложения участников
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
    Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101

    Классификатор ОКПД2

    42

    Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "комплекс работ согласно тз"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП145220
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    Строительство Театра оперы и балета МиТОК (Калининград)
    537913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ИЖСТАЛЬ
    Попозиционная № ГП202284
    Выполнение работ по ремонту мягких кровель производственных зданий ПАО Ижсталь
    Выполнение работ по ремонту мягких кровель производственных зданий ПАО Ижсталь
    595466
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083227
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Кирова, ул.Черкесская)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594000
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    36 163 682
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083238
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Ленина, ул.Свободы)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    40 387 073
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083251
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Жамборова)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    34 554 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083181
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Октябрьская, ул.Абхазская)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    593983
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    35 412 956
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083152
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Молодежная, ул.Шибзухова, ул.Тлапшокова)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    593961
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    28 789 403
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083154
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Комсомольская, ул.Северная)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    593973
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    34 952 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить