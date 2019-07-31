www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП907093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Надстройка четвертого этажа существующего трехэтажного здания и пристрой шахты лифта по адресу: г Екатеринбург ул. Республиканская, 1а.»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.07.2019 14:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Контактный телефон
+7 343 379-22-96
Факс
--
Адрес электронной почты
stroy_tender@avsgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеев Владимир Борисович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, рис, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка, стройка
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно наименования закупки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2019 22:30 GMT +331.07.2019 22:3031.07.2019 22:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП907093Дата и время окончания срока приема заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2019 22:3031.07.2019 22:3031.07.2019 22:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП907093Дата и время вскрытия заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.08.2019 03:0001.08.2019 03:0001.08.2019 03:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП907093Подведение итогов не позднее согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно наименования закупки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техзадания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техзаданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1