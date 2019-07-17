Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО «Биробиджаноблгаз».

    Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО «Биробиджаноблгаз».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.07.2019 06:2917.07.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930776Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. БиробиджанБиробиджанПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП930776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО «Биробиджаноблгаз».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.06.2019 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Контингент торги № 1

    Техническое задание

    ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Документация о запросе предложений

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Почтовый адрес

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Контактный телефон

    +7 42622 2-02-03

    Факс

    +7 42622 2-37-95

    Адрес электронной почты

    ryaznatali2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рязанова Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Биробиджан

    Закупки и тендеры Еврейская автономная область

    Закупки и тендеры Услуги больничных организаций

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. Биробиджан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.07.2019 06:29 GMT +317.07.2019 06:2917.07.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930776Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. БиробиджанБиробиджан

    Дата и время вскрытия заявок

    17.07.2019 06:3017.07.2019 06:3017.07.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930776Дата и время вскрытия заявок Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. БиробиджанБиробиджан

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2019 07:0018.07.2019 07:0018.07.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930776Подведение итогов не позднее Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. БиробиджанБиробиджан

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    18.07.201918.07.2019 07:0018.07.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930776Подведение итогов не позднее Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. БиробиджанБиробиджан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. Биробиджан

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Условная единица, 1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: Медицинское учреждение исполнителя в г. Биробиджан.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующих размерах и в следующие сроки: 100% стоимости фактически оказанных услуг в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта оказанных услуг и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ. Условия оказания услуг: Оказание услуг осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента получения Исполнителем заявки на оказание услуг от Заказчика. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2019 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Документация о запросе предложений

    30.06.2019

    Извещение

    30.06.2019

    Контингент торги № 1

    30.06.2019

    Техническое задание

    30.06.2019

    ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237116
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593364
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    6 628 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП136246
    195-ЗЦ-2021_УСС_Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов
    195-ЗЦ-2021_УСС_Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов
    577262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП213454
    Выполнение работ по ремонту коксотушильного вагона Коксовый цех №2.
    Выполнение работ по ремонту коксотушильного вагона Коксовый цех №2.
    587750
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП202718
    Вентиляторы согласно ТЗ.
    Вентиляторы согласно ТЗ.
    596664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014886
    535/КО - Техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией для нужд АО "НЗЛ" (LN1738)
    535/КО - Техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения, сигнализации,...
    596667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 569 111
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202712
    Гидравлика (фильтра)
    Гидравлика (фильтра)
    596661
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211102160
    на право заключения договора на поставку комплектующих и запасных принадлежностей к установкам для врезки и ремонта газопроводов под давлением (022-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку комплектующих и запасных принадлежностей к установкам...
    596642
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    391 969
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211102130
    Предоставление прав на программное обеспечение Delphi Enterprise Named User
    Предоставление прав на программное обеспечение Delphi Enterprise Named User
    596521
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 469 394
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить