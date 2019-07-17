Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО «Биробиджаноблгаз».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующих размерах и в следующие сроки: 100% стоимости фактически оказанных услуг в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта оказанных услуг и/или иного документа, предусмотренного законодательством РФ. Условия оказания услуг: Оказание услуг осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента получения Исполнителем заявки на оказание услуг от Заказчика. Сроки выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2019 г.