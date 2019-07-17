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Номер извещения
ГП930776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО «Биробиджаноблгаз».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.06.2019 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Почтовый адрес
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
Контактный телефон
+7 42622 2-02-03
Факс
+7 42622 2-37-95
Адрес электронной почты
ryaznatali2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рязанова Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Биробиджан
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Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. Биробиджан
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2019 06:29 GMT +317.07.2019 06:2917.07.2019 06:29Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930776Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. БиробиджанБиробиджан
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2019 06:3017.07.2019 06:3017.07.2019 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930776Дата и время вскрытия заявок Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. БиробиджанБиробиджан
Подведение итогов не позднее
18.07.2019 07:0018.07.2019 07:0018.07.2019 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930776Подведение итогов не позднее Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. БиробиджанБиробиджан
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуга по периодическому медицинскому осмотру по г. Биробиджан
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условная единица, 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: Медицинское учреждение исполнителя в г. Биробиджан.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Все закупки и тендеры АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
Адрес местонахождения
679002, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
679000, АОБЛ ЕВРЕЙСКАЯ, Г БИРОБИДЖАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, 23, -, -
86.10
86.10
Документация лота
Кол-во: 1