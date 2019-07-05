Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2019 21:5905.07.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908051282Дата и время окончания срока приема заявок Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908051282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.06.2019 20:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-73-33

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    lni921@iskra.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лядова Наталия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    05.08.201905.08.2019 21:5905.08.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908051282Подведение итогов не позднее Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО «НПО «Искра»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовить и поставить на условиях франко-перевозчик узлы и системы газоперекачивающего агрегата ГПА-10ДКС-09 "Урал" для "ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В; УКПГ-5В Уренгойского НГКМ; УКПГ -11В Ен-Яхинского НГКМ"

    Начальная цена

    12 905 496,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    129 054,96 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 18

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237116
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда светодиодных экранов для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593364
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    6 628 176
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП136246
    195-ЗЦ-2021_УСС_Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов
    195-ЗЦ-2021_УСС_Поставка оборудования и приспособления для ремонта турбодетандерных агрегатов
    577262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП213454
    Выполнение работ по ремонту коксотушильного вагона Коксовый цех №2.
    Выполнение работ по ремонту коксотушильного вагона Коксовый цех №2.
    587750
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП202718
    Вентиляторы согласно ТЗ.
    Вентиляторы согласно ТЗ.
    596664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП014886
    535/КО - Техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией для нужд АО "НЗЛ" (LN1738)
    535/КО - Техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения, сигнализации,...
    596667
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 569 111
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП202712
    Гидравлика (фильтра)
    Гидравлика (фильтра)
    596661
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Маркетинговые исследования № 32211102160
    на право заключения договора на поставку комплектующих и запасных принадлежностей к установкам для врезки и ремонта газопроводов под давлением (022-Т/2022)
    на право заключения договора на поставку комплектующих и запасных принадлежностей к установкам...
    596642
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    391 969
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211102130
    Предоставление прав на программное обеспечение Delphi Enterprise Named User
    Предоставление прав на программное обеспечение Delphi Enterprise Named User
    596521
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 469 394
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить