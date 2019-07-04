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    Главная / Торги / Закупка дизель электростанции (ДЭС) для электроснабжения помещения поста охраны и штабного вагончика

    Закупка дизель электростанции (ДЭС) для электроснабжения помещения поста охраны и штабного вагончика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2019 13:3004.07.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930675Дата и время окончания срока приема заявок Дизель электростанцияАчинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП930675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка дизель электростанции (ДЭС) для электроснабжения помещения поста охраны и штабного вагончика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.06.2019 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№2.docx

    Приглашение_к_отбору.docx

    Приложение_№3_Форма_обращения.pdf

    Приложение_№1_ТЗ_на_ДЭС_для_Горячегорска.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-52-50

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Selivanov@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиванов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Дизель электростанция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2019 13:30 GMT +304.07.2019 13:3004.07.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930675Дата и время окончания срока приема заявок Дизель электростанцияАчинск

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2019 13:3004.07.2019 13:3004.07.2019 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930675Дата и время вскрытия заявок Дизель электростанцияАчинск

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2019 13:3017.07.2019 13:3017.07.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930675Подведение итогов не позднее Дизель электростанцияАчинск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    17.07.201917.07.2019 13:3017.07.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930675Подведение итогов не позднее Дизель электростанцияАчинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизель электростанция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 662150 Красноярский край г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка оплаты 60 к.д.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    28.06.2019

    28.06.2019

    28.06.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизели и дизель-генераторы"

    Кол-во: 0

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