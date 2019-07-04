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Номер извещения
ГП930675
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка дизель электростанции (ДЭС) для электроснабжения помещения поста охраны и штабного вагончика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.06.2019 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Почтовый адрес
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
Контактный телефон
+7 39151 3-52-50
Факс
--
Адрес электронной почты
Aleksandr.Selivanov@rusal.com
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ачинск
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Дизель электростанция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2019 13:30 GMT +304.07.2019 13:3004.07.2019 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930675Дата и время окончания срока приема заявок Дизель электростанцияАчинск
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2019 13:3004.07.2019 13:3004.07.2019 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930675Дата и время вскрытия заявок Дизель электростанцияАчинск
Подведение итогов не позднее
17.07.2019 13:3017.07.2019 13:3017.07.2019 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930675Подведение итогов не позднее Дизель электростанцияАчинск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизель электростанция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 662150 Красноярский край г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУСАЛ АЧИНСК
Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК
Адрес местонахождения
662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1
27.11
Документация лота
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