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    Главная / Торги / Закупка ТСД Honeywell CK75

    Закупка ТСД Honeywell CK75

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.07.2019 12:0008.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930631Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.БрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП930631

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ТСД Honeywell CK75

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.06.2019 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    Состав комплекта для закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 915 801-50-80

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    D.Luchin@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лучин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2019 12:00 GMT +308.07.2019 12:0008.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930631Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2019 12:0008.07.2019 12:0008.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930631Дата и время вскрытия заявок Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.Брянск

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2019 16:0008.07.2019 16:0008.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930631Подведение итогов не позднее Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.Брянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    08.07.201908.07.2019 16:0008.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930631Подведение итогов не позднее Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплект согласно списка во вложении.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    243351 Россия, Брянская обл. Выгоничский р-н, 39-й км трассы М-13 строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с момента поступления товара на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    30.0

    Офисное оборудование и вычислительная техника

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор

    28.06.2019

    Состав комплекта для закупки

    05.07.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ТСД согласно прикрепленного списка"

    Кол-во: 1

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