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Номер извещения
ГП930631
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ТСД Honeywell CK75
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.06.2019 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 915 801-50-80
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
D.Luchin@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лучин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.07.2019 12:00 GMT +308.07.2019 12:0008.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930631Дата и время окончания срока приема заявок Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.Брянск
Дата и время вскрытия заявок
08.07.2019 12:0008.07.2019 12:0008.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930631Дата и время вскрытия заявок Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.Брянск
Подведение итогов не позднее
08.07.2019 16:0008.07.2019 16:0008.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930631Подведение итогов не позднее Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.Брянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка комплекта ТСД Honeywell CK75 согласно списка во вложении.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплект согласно списка во вложении.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
243351 Россия, Брянская обл. Выгоничский р-н, 39-й км трассы М-13 строение 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
30.0
26.2
Документация лота
Кол-во: 1