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    Главная / Торги / Сканер Datalogic PowerScan PM9300

    Сканер Datalogic PowerScan PM9300

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2019 12:0003.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930583Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сканеров Datalogic PowerScan РМ9300RB, RS-232, (комплект) 9 ШТБрянскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП930583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сканер Datalogic PowerScan PM9300

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.06.2019 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    Заявка на закупку

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 915 801-50-80

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    D.LUCHIN@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лучин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка сканеров Datalogic PowerScan РМ9300RB, RS-232, (комплект) 9 ШТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2019 12:00 GMT +303.07.2019 12:0003.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930583Дата и время окончания срока приема заявок Закупка сканеров Datalogic PowerScan РМ9300RB, RS-232, (комплект) 9 ШТБрянск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2019 12:0003.07.2019 12:0003.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930583Дата и время вскрытия заявок Закупка сканеров Datalogic PowerScan РМ9300RB, RS-232, (комплект) 9 ШТБрянск

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2019 16:0003.07.2019 16:0003.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930583Подведение итогов не позднее Закупка сканеров Datalogic PowerScan РМ9300RB, RS-232, (комплект) 9 ШТБрянск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    03.07.201903.07.2019 16:0003.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930583Подведение итогов не позднее Закупка сканеров Datalogic PowerScan РМ9300RB, RS-232, (комплект) 9 ШТБрянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка сканеров Datalogic PowerScan РМ9300RB, RS-232, (комплект) 9 ШТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сканер Datalogic PowerScan PM9300, Auto Range, RS-232 Kit, 433MHz, Removable Battery (Kit inc. PM9300-AR433RB Scanner, BC9030-433 Base, EU Power Brick/Cord, CAB-433 Cable 9 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    243351 Россия, Брянская обл. Выгоничский р-н, 39-й км трассы М-13 строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней с момента поставки на склад покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    30.02.16.150

    Сканеры

    30.0

    Офисное оборудование и вычислительная техника

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Заявка на закупку

    28.06.2019

    Типовой договор

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сканер Datalogic PowerScan PM9300, Auto Range, RS-232 Kit, 433MHz, Removable Battery (Kit inc. PM9300-AR433RB Scanner, BC9030-433 Base, EU Power Brick/Cord, CAB-433 Cable.)"

    Кол-во: 9

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