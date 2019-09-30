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    Главная / Торги / Труба НПВХ г. Куйбышев

    Труба НПВХ г. Куйбышев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 18:0030.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930350Дата и время окончания срока приема заявок Труба НПВХ г. КуйбышевМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП930350

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Труба НПВХ г. Куйбышев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.06.2019 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список МТР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.grishin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Никита Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Труба НПВХ г. Куйбышев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 18:00 GMT +330.09.2019 18:0030.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930350Дата и время окончания срока приема заявок Труба НПВХ г. КуйбышевМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.10.2019 11:0001.10.2019 11:0001.10.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП930350Дата окончания срока рассмотрения заявок Труба НПВХ г. КуйбышевМосква

    Дата и время проведения

    01.10.2019 12:0001.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП930350Дата и время проведения Труба НПВХ г. КуйбышевМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2019 15:0001.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930350Подведение итогов не позднее Труба НПВХ г. КуйбышевМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    01.10.201901.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930350Подведение итогов не позднее Труба НПВХ г. КуйбышевМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Труба НПВХ г. Куйбышев

    Начальная цена

    456,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Список МТР

    26.06.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба раструбная НПВХ 315х9,2х6140 SN 8 ТУ 2248-057-72311668-2007"

    Кол-во: 107

    "Позиция 2"

    "Труба раструбная НПВХ 400х11,7х6150 SN 8 ТУ 2248-057-72311668-2007"

    Кол-во: 22

    "Позиция 3"

    "Труба раструбная НПВХ 250х7,3х6130 SN 8 ТУ 2248-057-72311668-2007"

    Кол-во: 13

    "Позиция 4"

    "Труба раструбная НПВХ 200х5,9х6090 SN 8 ТУ 2248-057-72311668-2007"

    Кол-во: 164

    "Позиция 5"

    "Труба раструбная НПВХ 160х4,7х6080 SN 8 ТУ 2248-057-72311668-2007"

    Кол-во: 74

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