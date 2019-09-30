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Номер извещения
ГП930349
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлопрокат г. Куйбышев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.06.2019 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
n.grishin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Никита Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлопрокат г. Куйбышев
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 11:30 GMT +330.09.2019 11:3030.09.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930349Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат г. Куйбышев Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП930349Дата окончания срока рассмотрения заявок Металлопрокат г. Куйбышев Москва
Дата и время проведения
01.10.2019 14:3001.10.2019 14:3001.10.2019 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП930349Дата и время проведения Металлопрокат г. Куйбышев Москва
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 15:0001.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930349Подведение итогов не позднее Металлопрокат г. Куйбышев Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлопрокат г. Куйбышев
Начальная цена
2,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
25.1
Документация лота
Кол-во: 1.47
Кол-во: 0.497
Кол-во: 0.192