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    Главная / Торги / Металлопрокат г. Куйбышев

    Металлопрокат г. Куйбышев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.09.2019 11:3030.09.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930349Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат г. Куйбышев МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП930349

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлопрокат г. Куйбышев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.06.2019 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    список МТР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.grishin@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Никита Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат г. Куйбышев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.09.2019 11:30 GMT +330.09.2019 11:3030.09.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930349Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат г. Куйбышев Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.09.2019 12:3030.09.2019 12:3030.09.2019 12:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП930349Дата окончания срока рассмотрения заявок Металлопрокат г. Куйбышев Москва

    Дата и время проведения

    01.10.2019 14:3001.10.2019 14:3001.10.2019 14:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП930349Дата и время проведения Металлопрокат г. Куйбышев Москва

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2019 15:0001.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930349Подведение итогов не позднее Металлопрокат г. Куйбышев Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    01.10.201901.10.2019 15:0001.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930349Подведение итогов не позднее Металлопрокат г. Куйбышев Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат г. Куйбышев

    Начальная цена

    2,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    25.1

    Металлоконструкции строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    список МТР

    26.06.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93/С345-3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.47

    "Позиция 2"

    "Двутавр 20К1 СТО АСЧМ 20-93/345-09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.497

    "Позиция 3"

    "Арматура 36-А-III (А400) ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.192

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