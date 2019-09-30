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Номер извещения
ГП930348
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СДТ Новопокровка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
25.06.2019 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
--
Адрес электронной почты
n.grishin@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Никита Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СДТ Новопокровка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.09.2019 11:00 GMT +330.09.2019 11:0030.09.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930348Дата и время окончания срока приема заявок СДТ Новопокровка Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.09.2019 11:3030.09.2019 11:3030.09.2019 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП930348Дата окончания срока рассмотрения заявок СДТ Новопокровка Москва
Дата и время проведения
01.10.2019 12:0001.10.2019 12:0001.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП930348Дата и время проведения СДТ Новопокровка Москва
Подведение итогов не позднее
01.10.2019 18:3001.10.2019 18:3001.10.2019 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930348Подведение итогов не позднее СДТ Новопокровка Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СДТ Новопокровка
Начальная цена
62,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
18 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
24.2
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2