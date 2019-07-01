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    Главная / Торги / Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"

    Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.07.2019 09:0001.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930109Дата и время окончания срока приема заявок Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП930109

    Уникальный номер закупки

    25685

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2019 10:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ система гибкого перекрытия для Лавы

    Типовая форма договора

    Запрос по заявке № 25685

    Карточка предприятия АО ГОК Денисовский

    Отгрузочные реквизиты для АО ГОК Денисовский

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    Письмо о запросе документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-27 доб. 195

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    rodin.d@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родин Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.07.2019 09:00 GMT +301.07.2019 09:0001.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930109Дата и время окончания срока приема заявок Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    01.07.2019 09:0001.07.2019 09:0001.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930109Дата и время вскрытия заявок Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.08.2019 09:0030.08.2019 09:0030.08.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930109Подведение итогов не позднее Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"Нерюнгри

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.08.201930.08.2019 09:0030.08.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930109Подведение итогов не позднее Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно отгрузочных реквизитов АО ГОК ДенисовскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.112

    Конструкции детали для шахтного строительства из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система гибкого перекрытия кровли Лавы"

    Кол-во: 1

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