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Номер извещения
ГП930109
Уникальный номер закупки
25685
Наименование закупки
Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2019 10:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-78-27 доб. 195
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
rodin.d@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родин Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2019 09:00 GMT +301.07.2019 09:0001.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП930109Дата и время окончания срока приема заявок Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
01.07.2019 09:0001.07.2019 09:0001.07.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП930109Дата и время вскрытия заявок Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.08.2019 09:0030.08.2019 09:0030.08.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП930109Подведение итогов не позднее Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"Нерюнгри
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Система гибкого перекрытия кровли Лавы по заявке № 25685 для АО "ГОК Денисовский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно отгрузочных реквизитов АО ГОК ДенисовскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
25.11.23.112
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1