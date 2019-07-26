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    Главная / Торги / Закупка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Закупка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.07.2019 16:0026.07.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918997

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.06.2019 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_Формат_КП

    Приложение 1 Заявка на участие

    ИНСТРУКЦИЯ

    Требования к поставке

    Договор

    Приглашение к участию в процедуре

    Приложение 3 Тех. предложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Mayorov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Майоров Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.07.2019 16:00 GMT +326.07.2019 16:0026.07.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    26.07.2019 18:0026.07.2019 18:0026.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918997Подведение итогов не позднее Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    26.07.201926.07.2019 18:0026.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918997Подведение итогов не позднее Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно формату оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.13.1

    Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос погружной BARRACUDA GRP 76 D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насос погружной BARRACUDA GRP 56 D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ЗИП к Насосу погружному BARRACUDA GRP 76 D"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ЗИП к насосу погружному BARRACUDA GRP 56 D"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ЗИП к Насосу погружному BARRACUDA GRP 76 D"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "ЗИП к насосу погружному BARRACUDA GRP 56 D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Насос погружной BARRACUDA GRP 76 D применения: чистая и загрязненная вода, сточная вода с твердыми и волокнистыми частицами или фекалиями"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Насос погружной BARRACUDA GRP 56 D применения: чистая и загрязненная вода, сточная вода с твердыми и волокнистыми частицами или фекалиями"

    Кол-во: 2

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