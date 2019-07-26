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Номер извещения
ГП918997
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
21.06.2019 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Aleksey.Mayorov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Майоров Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2019 16:00 GMT +326.07.2019 16:0026.07.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГМосква
Подведение итогов не позднее
26.07.2019 18:0026.07.2019 18:0026.07.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918997Подведение итогов не позднее Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Насосов и запасных частей HOMA (серия Barracuda) по заявкам УГ0000024, УГС000049, УГС000050, УГ0000073 для нужд ОАО Ямал СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно формату оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.13.1
Документация лота
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