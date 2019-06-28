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    Главная / Торги / Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")

    Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2019 12:0028.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918988Дата и время окончания срока приема заявок Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим") Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918988

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.06.2019 14:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АСТЕЙС
    Все закупки и тендеры АО АСТЕЙС

    Юридический адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД РЕЗЕРВНЫЙ, 28,

    Почтовый адрес

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД РЕЗЕРВНЫЙ, 28

    Контактный телефон

    +7 8552 44-39-91

    Факс

    +7 8552 24-43-99 доб. 1

    Адрес электронной почты

    dsgum@astais.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гумиров Динар Салихович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 12:00 GMT +328.06.2019 12:0028.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918988Дата и время окончания срока приема заявок Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим") Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2019 12:0028.06.2019 12:0028.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918988Дата и время вскрытия заявок Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим") Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918988Подведение итогов не позднее Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим") Набережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    28.06.201928.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918988Подведение итогов не позднее Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим") Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    40 канистр

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Набережные Челны, Резервный проезд, 28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 14-30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АСТЕЙС
    Все закупки и тендеры АО АСТЕЙС

    Адрес местонахождения

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД РЕЗЕРВНЫЙ, 28,

    423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД РЕЗЕРВНЫЙ, 28

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")"

    Кол-во: 40

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