"Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")"

Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества. Предмет аукциона в электронной форме, краткое описание и состав имущества: 1. Катализатор FAMAX 200MS; 2. Инертный материал Farmax IR4DS; 3. Смесь катализатора железно-молибденового и инертного материала Farmax IR4DS 70/30; 4. Смесь катализатора железно-молибденового и инертного материала Farmax IR4DS 60/40. Имущество продаётся единым лотом. Производитель - компания «Clariant» (Италия). Дата изготовления – июнь 2021 г. Всё имущество упаковано в полиэтиленовые бочки по 50 кг и находится по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт, д. 2