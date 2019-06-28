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Номер извещения
ГП918988
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.06.2019 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД РЕЗЕРВНЫЙ, 28,
Почтовый адрес
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД РЕЗЕРВНЫЙ, 28
Контактный телефон
+7 8552 44-39-91
Факс
+7 8552 24-43-99 доб. 1
Адрес электронной почты
dsgum@astais.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гумиров Динар Салихович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 12:00 GMT +328.06.2019 12:0028.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918988Дата и время окончания срока приема заявок Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим") Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2019 12:0028.06.2019 12:0028.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918988Дата и время вскрытия заявок Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим") Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918988Подведение итогов не позднее Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим") Набережные Челны
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Растворитель 646 в канистрах по 10 литров (производитель ЗАО "Можхим")
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 канистр
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Набережные Челны, Резервный проезд, 28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АСТЕЙС
Все закупки и тендеры АО АСТЕЙС
Адрес местонахождения
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД РЕЗЕРВНЫЙ, 28,
423800, РЕСП ТАТАРСТАН, Г НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОЕЗД РЕЗЕРВНЫЙ, 28
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40