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Номер извещения
ГП918824
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
ацетон 60 тонн для нужд производства для АО "Русские краски"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2019 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150002, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, ДОМ 96,
Почтовый адрес
150002, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, ДОМ 96
Контактный телефон
+7 4852 49-29-37
Факс
+7 4852 45-19-98
Адрес электронной почты
d.soloviev@ruskraski.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьев Дмитрий Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Ярославль
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Закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 15:00 GMT +328.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918824Дата и время окончания срока приема заявок закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"Ярославль
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918824Дата и время вскрытия заявок закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"Ярославль
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 15:0001.07.2019 15:0001.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918824Подведение итогов не позднее закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"Ярославль
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ЯрославльРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЕ КРАСКИ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЕ КРАСКИ
Адрес местонахождения
150002, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, ДОМ 96,
150002, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, ДОМ 96
19.2
Документация лота
Кол-во: 60