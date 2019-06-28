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    Главная / Торги / ацетон 60 тонн для нужд производства для АО "Русские краски"

    ацетон 60 тонн для нужд производства для АО "Русские краски"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918824Дата и время окончания срока приема заявок закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"ЯрославльПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918824

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ацетон 60 тонн для нужд производства для АО "Русские краски"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.06.2019 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    шаблон договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЕ КРАСКИ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЕ КРАСКИ

    Юридический адрес

    150002, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, ДОМ 96,

    Почтовый адрес

    150002, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, ДОМ 96

    Контактный телефон

    +7 4852 49-29-37

    Факс

    +7 4852 45-19-98

    Адрес электронной почты

    d.soloviev@ruskraski.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьев Дмитрий Яковлевич

    Место рассмотрения предложений

    Ярославль

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 15:00 GMT +328.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918824Дата и время окончания срока приема заявок закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"Ярославль

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918824Дата и время вскрытия заявок закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"Ярославль

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2019 15:0001.07.2019 15:0001.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918824Подведение итогов не позднее закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"Ярославль

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    01.07.201901.07.2019 15:0001.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918824Подведение итогов не позднее закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"Ярославль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ацетона в количестве 60 тонн для нужд АО "Русские краски"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ЯрославльРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЕ КРАСКИ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЕ КРАСКИ

    Адрес местонахождения

    150002, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, ДОМ 96,

    150002, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ БОЛЬШАЯ ФЕДОРОВСКАЯ, ДОМ 96

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    шаблон договора

    20.06.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ацетон "

    Кол-во: 60

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