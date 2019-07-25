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Номер извещения
ГП918827
Уникальный номер закупки
1351/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2019 12:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1941
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
a.gladyshev@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладышев Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2019 17:32 GMT +325.07.2019 17:3225.07.2019 17:32Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918827Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2019 12:0031.07.2019 12:0031.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918827Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
28.92.61.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 60
Кол-во: 120
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 22
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1