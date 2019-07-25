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    Главная / Торги / Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)

    Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2019 17:3225.07.2019 17:32Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918827Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918827

    Уникальный номер закупки

    1351/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.06.2019 12:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма КП

    Извещение

    Договор

    Заявка 1

    Заявка 2

    Заявка 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1941

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.gladyshev@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гладышев Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2019 17:32 GMT +325.07.2019 17:3225.07.2019 17:32Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918827Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2019 12:0031.07.2019 12:0031.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918827Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201931.07.2019 12:0031.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918827Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для ДЭС ПСМ (Усть-Кут)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный (АДД 400)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 3"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Воздушный фильтр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Ремень"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Ремень"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Ремень приводной вентилятора DP158LCF/Fan belt"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Шланг резиновый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Распылитель масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Толкатель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Стартер 300516-00075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ролик натяжителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Распредвал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Прокладка теплообменника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Прокладка теплообменника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Прокладка масляного картера GASKET ; OIL PAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Прокладка крышки головки цилиндра"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Прокладка задней крышки правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Уплотнение крышки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Подшипник генератора силового"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Помпа системы охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стойка-вал коромысел клапанов в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Головка блока цилиндров (в сборе клапанами)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Форсунка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Турбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Топливный насос высокого давления в сборе 400912-00028"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Сальник коленвала передний 105х130х12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Сальник коленчатого вала задний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Прокладка крышки головки цилиндра"

    Кол-во: 22

    "Позиция 36"

    "Прокладка трубок ТКР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Прокладка тубокомпрессора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Прокладка турбины"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Помпа системы охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Патрубок"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Шланг резиновый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шланг резиновый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Топливопровод высокого давления для DP180L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Топливопровод высокого давления для DP180L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Шайба медная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Кольцо уплотнительное форсунок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Прокладка задней крышки левая"

    Кол-во: 1

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