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Номер извещения
ГП918740
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыль
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2019 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25
Почтовый адрес
628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267
Контактный телефон
+7 3466 31-16-16
Факс
+7 3466 31-03-43
Адрес электронной почты
kvmashnenkov@eprs-nv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Машненков Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
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Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыль
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 15:00 GMT +328.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918740Дата и время окончания срока приема заявок Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыльНижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918740Дата и время вскрытия заявок Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыльНижневартовск
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 18:0028.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918740Подведение итогов не позднее Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыльНижневартовск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыль
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
объём закупаемой продукции определяется ежеквартально.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО, 22 км. Самотлорской дороги.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25
628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267
16.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1