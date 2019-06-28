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    Главная / Торги / Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыль

    Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыль

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918740Дата и время окончания срока приема заявок Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыльНижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918740

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыль

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2019 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ермаковское предприятие по ремонту скважин
    Все закупки и тендеры АО ЕПРС

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25

    Почтовый адрес

    628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267

    Контактный телефон

    +7 3466 31-16-16

    Факс

    +7 3466 31-03-43

    Адрес электронной почты

    kvmashnenkov@eprs-nv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Машненков Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, вагон, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыль

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 15:00 GMT +328.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918740Дата и время окончания срока приема заявок Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыльНижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918740Дата и время вскрытия заявок Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыльНижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2019 18:0028.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918740Подведение итогов не позднее Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыльНижневартовск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    28.06.201928.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918740Подведение итогов не позднее Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыльНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вагонка, блокхаус, деловой горбыль, дровяной горбыль

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    объём закупаемой продукции определяется ежеквартально.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО, 22 км. Самотлорской дороги.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЕПРС
    Все закупки и тендеры АО ЕПРС

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25

    628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267

    Классификатор ОКПД2

    16.10

    Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дровяной горбыль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Деловой горбыль (без услуг на авто)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блокхаус (23*90,23*140,35*140) ест. влажность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Вагонка (16*90,16*140) естественная влажность"

    Кол-во: 1

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    Москва
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