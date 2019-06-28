www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП918703
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Пиломатериалы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2019 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25
Почтовый адрес
628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267
Контактный телефон
+7 3466 31-16-16
Факс
+7 3466 31-03-43
Адрес электронной почты
kvmashnenkov@eprs-nv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Машненков Константин Викторович
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
Ключевые слова:
ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Брусок разной размерности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 18:00 GMT +328.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918703Дата и время окончания срока приема заявок Брусок разной размерностиНижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2019 18:0028.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918703Дата и время вскрытия заявок Брусок разной размерностиНижневартовск
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 14:0001.07.2019 14:0001.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918703Подведение итогов не позднее Брусок разной размерностиНижневартовск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Брусок разной размерности
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Брусок (25*50,50*40,50*50,50*70) 1 сорт - Квартальный объём 63,5 м3 Брусок (25*50,50*40,50*50,50*70) 2 сорт- Квартальный объём 60,5 м3 Остальные виды бруса закупается разными объёмами.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО, 22 км. Самотлорской дороги.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25
628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267
16.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Доска разной размерности
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 18:00 GMT +328.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918703Дата и время окончания срока приема заявок Доска разной размерностиНижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2019 18:0028.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918703Дата и время вскрытия заявок Доска разной размерностиНижневартовск
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 14:0001.07.2019 14:0001.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918703Подведение итогов не позднее Доска разной размерностиНижневартовск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доска разной размерности
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
за единицу товара
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО, 22 км. Самотлорской дороги.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25
628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267
16.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1