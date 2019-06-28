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    Главная / Торги / Пиломатериалы

    Пиломатериалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918703Дата и время окончания срока приема заявок Доска разной размерностиНижневартовскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918703

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Пиломатериалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2019 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    список пиломатериалов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Ермаковское предприятие по ремонту скважин
    Все закупки и тендеры АО ЕПРС

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25

    Почтовый адрес

    628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267

    Контактный телефон

    +7 3466 31-16-16

    Факс

    +7 3466 31-03-43

    Адрес электронной почты

    kvmashnenkov@eprs-nv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Машненков Константин Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

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    ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом, ремонт, лом

    Список лотов

    Лот 1

    Брусок разной размерности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 18:00 GMT +328.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918703Дата и время окончания срока приема заявок Брусок разной размерностиНижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2019 18:0028.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918703Дата и время вскрытия заявок Брусок разной размерностиНижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2019 14:0001.07.2019 14:0001.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918703Подведение итогов не позднее Брусок разной размерностиНижневартовск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    01.07.201901.07.2019 14:0001.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918703Подведение итогов не позднее Брусок разной размерностиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Брусок разной размерности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Брусок (25*50,50*40,50*50,50*70) 1 сорт - Квартальный объём 63,5 м3 Брусок (25*50,50*40,50*50,50*70) 2 сорт- Квартальный объём 60,5 м3 Остальные виды бруса закупается разными объёмами.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижневартовск Ханты-Мансийский АО, 22 км. Самотлорской дороги.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней с момента поставки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЕПРС
    Все закупки и тендеры АО ЕПРС

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25

    628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267

    Классификатор ОКПД2

    16.1

    Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брус 100*100,100*150,150*150 2 сорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Брус (100*100,100*150,150*150) 1 сорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Брусок (25*50,50*40,50*50,50*70) 2 сорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Брусок (25*50,50*40,50*50,50*70) 1 сорт"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Доска разной размерности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 18:00 GMT +328.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918703Дата и время окончания срока приема заявок Доска разной размерностиНижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2019 18:0028.06.2019 18:0028.06.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918703Дата и время вскрытия заявок Доска разной размерностиНижневартовск

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2019 14:0001.07.2019 14:0001.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918703Подведение итогов не позднее Доска разной размерностиНижневартовск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    01.07.201901.07.2019 14:0001.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918703Подведение итогов не позднее Доска разной размерностиНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доска разной размерности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    за единицу товара

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО, 22 км. Самотлорской дороги.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЕПРС
    Все закупки и тендеры АО ЕПРС

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-западный промышленный узел, 97, строение 3, панель 25

    628606, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, Пионерская, 1, а/я 267

    Классификатор ОКПД2

    16.10

    Лесоматериалы, распиленные и строганые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска обрезная (25, 30,40) 2 сорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Доска обрезная (25, 30,40) 1 сорт "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Доска пола (36*90) естеств. влажность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Доска необрезная (50 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Доска необрезная (25,30,40 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "доска 50*100,50*50 1 сорт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "доска обрезная 25,30,40 2 сорт, доска 50*100*50*150"

    Кол-во: 1

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