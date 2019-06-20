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    Главная / Торги / 25401_НПС-5

    25401_НПС-5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2019 15:0020.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918508Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки товараМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918508

    Уникальный номер закупки

    25401

    Номер закупки

    Наименование закупки

    25401_НПС-5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.06.2019 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    20190618093157978.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВЕЛЕССТРОЙ
    Все закупки и тендеры ВЕЛЕССТРОЙ

    Юридический адрес

    125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10,

    Почтовый адрес

    125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10

    Контактный телефон

    +7 495 276-06-81 доб. 2536

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    DemyanovaKA@velesstroy.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шершакова Кристина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки товара

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2019 15:00 GMT +320.06.2019 15:0020.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918508Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки товараМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2019 15:0015.07.2019 15:0015.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918508Подведение итогов не позднее Договор поставки товараМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.07.201915.07.2019 15:0015.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918508Подведение итогов не позднее Договор поставки товараМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки товара

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    100% всего объема

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Иркутская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Постоплата в течение 90 дней с момента отгрузки Товара
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВЕЛЕССТРОЙ
    Все закупки и тендеры ВЕЛЕССТРОЙ

    Адрес местонахождения

    125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10,

    125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щетка дисковая для УШМ 125*22,2мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Отрезной диск HILTI AC-D 125 UP 2.5мм"

    Кол-во: 1000

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