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Номер извещения
ГП918499
Уникальный номер закупки
24812
Наименование закупки
24812_Арктик
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2019 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10,
Почтовый адрес
125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 495 276-06-81 доб. 2536
Факс
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Адрес электронной почты
DemyanovaKA@velesstroy.com
Ф.И.О. контактного лица
Шершакова Кристина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки товара
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2019 15:00 GMT +320.06.2019 15:0020.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918499Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки товараМосква
Подведение итогов не позднее
15.07.2019 15:0015.07.2019 15:0015.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918499Подведение итогов не позднее Договор поставки товараМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки товара
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100% от всего объема
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
184664, Мурманская обл., Кольский район, с. Белокаменка, КПП 511645002, ОП МурманскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЛЕССТРОЙ
Все закупки и тендеры ВЕЛЕССТРОЙ
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10,
125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 240
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 50