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    Главная / Торги / Закупка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Закупка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.08.2019 12:0016.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918463Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918463

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.06.2019 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение к участию в процедуре

    Приложение 2_Формат_КП

    Приложение 3 Тех. предложение

    Договор 2019

    Требования к поставке

    Приложение 1 Заявка на участие

    ИНСТРУКЦИЯ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Mayorov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Майоров Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.08.2019 12:00 GMT +316.08.2019 12:0016.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918463Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    16.08.2019 12:3016.08.2019 12:3016.08.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918463Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    16.08.201916.08.2019 12:3016.08.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918463Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно формату оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31

    Части насосов; части подъемников жидкостей

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнение кольцевое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Уплотнение кольцевое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Уплотнение кольцевое 345,00X4,00-N-B"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Уплотнение кольцевое 50,39X 3,53-N-B-226"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Parralel key"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Set of gaskets"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Grooved Подшипник cyl roller bearing"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Уплотнение кольцевое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Casing wear ring"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Втулка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Пластина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Grooved Подшипник cyl roller bearing"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Сальниковое уплотнение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Торцевое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Уплотнение кольцевое"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Торцевое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Shaft ring"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Shaft ring"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Shaft ring"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Inlet ring"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Set of gaskets K28 E510 OK"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Cable gland"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Desiccant (in 3 bag)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Ring"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Grease regulator"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Ring"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Parallel key"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Торцевое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Рабочее колесо K200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Cable gland"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Торцевое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Rotor"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Пластина ring 50/ 62X 1,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Angular contact Подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Cylindrical roller bearing"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Set of gaskets 100-250/22-EX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Cable gland"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Рабочее колесо D2VA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Casing wear ring"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Bearing bracket KRT40-250/EX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Taper lock ring KRT 100-250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Торцевое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Торцевое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Уплотнениеing ring"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Rotor"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Complete pump Рабочее колесо dia 397mm - Capital insurance"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Контрольный кабель насоса 12G2.5(М32 основной:кабель и кабельный ввод KSB) 25метров. кабель с кабелльным вводом в сборе залит компаундом Мотор модель-K28 L04-175 140кВт 1481об/мин IP68 400В 234A №337777 Номер кабеля C001X-063-PM-213Z-1 Насос тип-KRTK 250-401/A1754 XNC1-S №9971949325-0300 063-Р(М)-213А Поставщик:KSB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Силовой кабель насоса 2Х4G25(2хМ40-М32 основной:кабель и кабельный ввод KSB) 25метров. кабель с кабелльным вводом в сборе залит компаундом Мотор модель-K28 L04-175 140кВт 1481об/мин IP68 400В 234A №337777 Номер кабеля P001N-063-PM-213Z-1/P001N-063-PM-213Z-2 Насос тип-KRTK 250-401/A1754 XNC1-S №9971949325-0300 063-Р(М)-213А Поставщик:KSB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Casing wear ring"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Rotor"

    Кол-во: 11

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