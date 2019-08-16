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Номер извещения
ГП918463
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.06.2019 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Aleksey.Mayorov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Майоров Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.08.2019 12:00 GMT +316.08.2019 12:0016.08.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918463Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГМосква
Подведение итогов не позднее
16.08.2019 12:3016.08.2019 12:3016.08.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918463Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей KSB по заявкам INF13537, INF14191 для нужд ОАО Ямал СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно формату оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.13.31
27.32.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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