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Номер извещения
ГП918374
Уникальный номер закупки
25388
Наименование закупки
25388_Амурский
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
17.06.2019 12:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10,
Почтовый адрес
125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 495 276-06-81 доб. 2536
Факс
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Адрес электронной почты
DemyanovaKA@velesstroy.com
Ф.И.О. контактного лица
Шершакова Кристина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки товара
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2019 17:30 GMT +321.06.2019 17:3021.06.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918374Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставки товараМосква
Подведение итогов не позднее
15.07.2019 15:0015.07.2019 15:0015.07.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918374Подведение итогов не позднее Договор поставки товараМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки товара
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100% от заявки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОП Свободный (для Амурского ГПЗ) 676450, Амурская область, г. Свободный, строительная площадка Амурского газоперерабатывающего заводаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ВЕЛЕССТРОЙ
Все закупки и тендеры ВЕЛЕССТРОЙ
Адрес местонахождения
125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10,
125047, Г МОСКВА, УЛ 2-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 10
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
Кол-во: 150
Кол-во: 70
Кол-во: 70
Кол-во: 200
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 150
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 700
Кол-во: 1000
Кол-во: 1500
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 150