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Номер извещения
ГП918095
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2019 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 34365 3-37-44
Факс
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Адрес электронной почты
tatiana.khranova@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Хранова Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2019 12:00 GMT +320.06.2019 12:0020.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918095Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС» Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2019 12:0020.06.2019 12:0020.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918095Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС» Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.08.2019 12:0020.08.2019 12:0020.08.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918095Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС» Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
филиал "Рефтинская ГРЭС"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
35.12.90.000
35.12.13.953
33.15.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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