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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2019 12:0020.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918095Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС» ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП918095

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2019 13:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Техническое задание

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Контактный телефон

    +7 34365 3-37-44

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tatiana.khranova@enel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Хранова Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

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    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2019 12:00 GMT +320.06.2019 12:0020.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918095Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС» Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2019 12:0020.06.2019 12:0020.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918095Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС» Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    20.08.2019 12:0020.08.2019 12:0020.08.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918095Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС» Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.08.201920.08.2019 12:0020.08.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918095Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту катера BUSTER MAGNUM филиала «Рефтинская ГРЭС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    филиал "Рефтинская ГРЭС"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    прием иных условий
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Классификатор ОКПД2

    35.12.90.000

    Услуги по техническому обслуживанию, ремонту, реконструкции и оснащению прогулочных и спортивных судов

    35.12.13.953

    Суда гребные туристские

    33.15.10.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов и лодок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "техническое обслуживание и ремонт катера Buster Magnum"

    Кол-во: 0

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