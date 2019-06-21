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Номер извещения
ГП918063
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Производство комплексных инженерных изысканий (геодезических, геологических, экологических) 1. Наименование объекта «4-х этажный пристрой к административному зданию по ул. Р.Люксембург, 25 г. Екатеринбург» 2. Местоположение: г. Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 25
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2019 08:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
Контактный телефон
+7 343 379-22-96
Факс
--
Адрес электронной почты
stroy_tender@avsgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матвеев Владимир Борисович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Согласно наименования закупки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2019 02:30 GMT +321.06.2019 02:3021.06.2019 02:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП918063Дата и время окончания срока приема заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2019 04:3021.06.2019 04:3021.06.2019 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП918063Дата и время вскрытия заявок согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
21.06.2019 05:3021.06.2019 05:3021.06.2019 05:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП918063Подведение итогов не позднее согласно наименования закупкиЕкатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно наименования закупки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно техзадания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно техзаданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Все закупки и тендеры ГРАЖДАНСТРОЙПРОЕКТ 17/19
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, 101
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1