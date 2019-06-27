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    Главная / Торги / Ремонт скидов и оснастки

    Ремонт скидов и оснастки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2019 17:0027.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906786Дата и время окончания срока приема заявок Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП906786

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт скидов и оснастки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.06.2019 10:05

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оснастка

    Скиды

    Тех.задание

    Приложение №1

    Приложение №2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Юридический адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Почтовый адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Контактный телефон

    +7 987 410-43-96

    Факс

    +7 84374 5-26-41

    Адрес электронной почты

    gazim.gabdullin@daimler.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Габдуллин Газим Гадилович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2019 17:00 GMT +327.06.2019 17:0027.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906786Дата и время окончания срока приема заявок Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2019 17:0028.06.2019 17:0028.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП906786Дата и время вскрытия заявок Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2019 17:0005.07.2019 17:0005.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906786Подведение итогов не позднее Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    05.07.201905.07.2019 17:0005.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906786Подведение итогов не позднее Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона (Промкомзона ПАО «КАМАЗ»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДК РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Адрес местонахождения

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Классификатор ОКПД2

    33.20.39.000

    Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт скидов и оснастки"

    Кол-во: 0

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
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