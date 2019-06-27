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Номер извещения
ГП906786
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт скидов и оснастки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2019 10:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Почтовый адрес
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
Контактный телефон
+7 987 410-43-96
Факс
+7 84374 5-26-41
Адрес электронной почты
gazim.gabdullin@daimler.com
Ф.И.О. контактного лица
Габдуллин Газим Гадилович
Место рассмотрения предложений
Набережные Челны
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Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2019 17:00 GMT +327.06.2019 17:0027.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906786Дата и время окончания срока приема заявок Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2019 17:0028.06.2019 17:0028.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП906786Дата и время вскрытия заявок Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны
Подведение итогов не позднее
05.07.2019 17:0005.07.2019 17:0005.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906786Подведение итогов не позднее Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
05.07.201905.07.2019 17:0005.07.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906786Подведение итогов не позднее Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое задание на ремонт скидов и оснастки, применяемых в цехе окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 лот
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона (Промкомзона ПАО «КАМАЗ»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47
33.20.39.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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