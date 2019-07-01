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    Главная / Торги / Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-00195363-2000

    Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-00195363-2000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.07.2019 14:0001.07.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906745Дата и время окончания срока приема заявок Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-001953632000Нытвенский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП906745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-00195363-2000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.06.2019 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реквизиты

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЫТВА
    Все закупки и тендеры АО НЫТВА

    Юридический адрес

    617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71,

    Почтовый адрес

    617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71

    Контактный телефон

    +7 34272 9-74-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    omts3@nytva-nmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кауров Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Нытвенский район

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-001953632000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.07.2019 14:00 GMT +301.07.2019 14:0001.07.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906745Дата и время окончания срока приема заявок Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-001953632000Нытвенский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2019 14:0031.07.2019 14:0031.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906745Подведение итогов не позднее Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-001953632000Нытвенский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201931.07.2019 14:0031.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906745Подведение итогов не позднее Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-001953632000Нытвенский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа ленты ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-001953632000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЫТВА
    Все закупки и тендеры АО НЫТВА

    Адрес местонахождения

    617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71,

    617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71

    Классификатор ОКПД2

    38

    Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента ДПРВТ НД МН25 1,98х146мм ТУ 1847-055-00195363"

    Кол-во: 54

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