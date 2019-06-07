www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП906711
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
ТОРГИ НА ПОСТАВКУ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2019 13:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, Калужское шоссе 22-й (п Сосенское) км, дом № 10, помещение 2-26-058
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, Калужское шоссе 22-й (п Сосенское) км, дом № 10, помещение 2-26-058
Контактный телефон
+7 495 120-74-47
Факс
+7 495 120-74-47
Адрес электронной почты
sobolev@agroct.com
Ф.И.О. контактного лица
Соболев Илья ---
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2019 17:00 GMT +307.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906711Дата и время окончания срока приема заявок ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906711Подведение итогов не позднее ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)
Начальная цена
50,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ФУДСИТИРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АГРО СИТИ ТРЕЙД
Все закупки и тендеры АГРО СИТИ ТРЕЙД
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, Калужское шоссе 22-й (п Сосенское) км, дом № 10, помещение 2-26-058
10
A
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20000