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    Главная / Торги / ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)

    ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906711Дата и время окончания срока приема заявок ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП906711

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    ТОРГИ НА ПОСТАВКУ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2019 13:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фотография товара из отчета сюрвейера

    Фотография разреза товара из отчета сюрвейера

    Фотография паллеты из отчета сюрвейера

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРО СИТИ ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры АГРО СИТИ ТРЕЙД

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, Калужское шоссе 22-й (п Сосенское) км, дом № 10, помещение 2-26-058

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, Калужское шоссе 22-й (п Сосенское) км, дом № 10, помещение 2-26-058

    Контактный телефон

    +7 495 120-74-47

    Факс

    +7 495 120-74-47

    Адрес электронной почты

    sobolev@agroct.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Соболев Илья ---

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2019 17:00 GMT +307.06.2019 17:0007.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906711Дата и время окончания срока приема заявок ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2019 18:0007.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906711Подведение итогов не позднее ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    07.06.201907.06.2019 18:0007.06.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906711Подведение итогов не позднее ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПРОДАЖА ТОМАТОВ НА ВЕТКЕ (ФУДСИТИ)

    Начальная цена

    50,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    СОГЛАСНО ИЗВЕЩЕНИЮ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ФУДСИТИРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    САМОВЫВОЗ СО СКЛАДА, ПРЕДОПЛАТА 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГРО СИТИ ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры АГРО СИТИ ТРЕЙД

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, Калужское шоссе 22-й (п Сосенское) км, дом № 10, помещение 2-26-058

    Классификатор ОКПД2

    10

    Продукты пищевые

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТОМАТ НА ВЕТКЕ"

    Кол-во: 20000

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