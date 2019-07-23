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    Главная / Торги / Закупка Насоса и запасных частей TRUFLO по заявке INF13537 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Закупка Насоса и запасных частей TRUFLO по заявке INF13537 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.07.2019 12:0023.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906704Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Насоса и запасных частей TRUFLOМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП906704

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Насоса и запасных частей TRUFLO по заявке INF13537 для нужд ОАО Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2019 13:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2_Формат_КП

    Фото шильда

    ИНСТРУКЦИЯ

    Требования к поставке

    Договор 2019

    Приглашение к участию в процедуре

    Приложение 3 Тех. предложение

    Приложение 1 Заявка на участие

    ГП906704_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Mayorov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Майоров Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Насоса и запасных частей TRUFLO

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.07.2019 12:00 GMT +323.07.2019 12:0023.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906704Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Насоса и запасных частей TRUFLOМосква

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2019 16:0023.07.2019 16:0023.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906704Подведение итогов не позднее Поставка Насоса и запасных частей TRUFLOМосква

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.07.201923.07.2019 16:0023.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906704Подведение итогов не позднее Поставка Насоса и запасных частей TRUFLOМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Насоса и запасных частей TRUFLO

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно формату оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.13.1

    Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1050629/name/615d57c7330f47.54433654

    06.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Gasket TSP6311A8-5 Graphite-316"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Nut TSP6311A8-30 A479 type 316 For Рабочее колесо shaft TRUFLO PUMPS, INC."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Рабочее колесо - Capital-insurance"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Key TSP6311A8-29 A479 type 316 For Shaft Рабочее колесо side TRUFLO PUMPS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Throat bush TSP6311A8-28 A479 type 316"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Plug TSP6311A8-24 B584 C83600 For Bearing frame TRUFLO PUMPS, INC."

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Constant level oiler TSP6311A8-23 Glass-Steel For Bearing frame"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Deflector TSP6311A8-20 B584 C83600 For Labyrinth Уплотнение out side"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Deflector TSP6311A8-19 B584 C83600 For Labyrinth Уплотнение in side"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Key TSP6311A8-17 AISI1045 For Shaft coupling side TRUFLO PUMPS, INC."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Shaft TSP6311A8-16 A479 type 316 TRUFLO PUMPS, INC."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект TSP6311A8_WEAR RINGS KIT Wear rings A479 type 316"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект TSP6311A8_Уплотнение кольцевое KIT Уплотнение кольцевоеs"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Ремкомплект TSP6311A8_OIL УплотнениеING KIT Labyrinth Уплотнение B584 C83600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ремкомплект TSP6311A8_BEARING KIT Bearing"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Pump TSP 6x3-11 Centrifugal 108m3/h 6"300RF 3"300RF 7.2bar SS316/A8 SS316/A8"

    Кол-во: 1

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