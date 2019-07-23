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Номер извещения
ГП906704
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Насоса и запасных частей TRUFLO по заявке INF13537 для нужд ОАО Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2019 13:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
Aleksey.Mayorov@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Майоров Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка Насоса и запасных частей TRUFLO
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.07.2019 12:00 GMT +323.07.2019 12:0023.07.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906704Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Насоса и запасных частей TRUFLOМосква
Подведение итогов не позднее
23.07.2019 16:0023.07.2019 16:0023.07.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906704Подведение итогов не позднее Поставка Насоса и запасных частей TRUFLOМосква
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Насоса и запасных частей TRUFLO
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно формату оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Архангельский морской торговый портРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
28.13.1
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1