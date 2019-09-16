открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП906491 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение фото

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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