Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.09.2019 18:0016.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906491Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП906491

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый аукцион на повышение в электронной форме на электронной торговой площадке (ООО ЭТП ГПБ) на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40. Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2019 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    фото

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ЛЫСЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.09.2019 18:00 GMT +316.09.2019 18:0016.09.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906491Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40.Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.2019 18:0017.09.2019 18:0017.09.2019 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП906491Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40.Москва

    Дата и время проведения

    18.09.2019 12:0018.09.2019 12:0018.09.2019 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП906491Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40.Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2019 18:0018.10.2019 18:0018.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906491Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40.Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    18.10.201918.10.2019 18:0018.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906491Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (квартиры), общей площадью 57,2 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область г. Астрахань пер. Грановский д. 65 корп. 2 кв. 40.

    Начальная цена

    1 527 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Банк ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры Банк ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    68.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "квартира"

    Кол-во: 0

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП202261
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Костромская область, р-н. Чухломский, г. Чухлома, ул. М. Горького, д. 50А
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества,...
    595425
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    18.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    179 291
    Лоты:
    1
    Регион:
    Костромская область
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 11:06
    Дата аукциона:
    22.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП202260
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Костромская обл., Мантуровский р-н., г. Мантурово, ул. Пролетарская, д. 26
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества,...
    595421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    18.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    133 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Костромская область
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 11:04
    Дата аукциона:
    22.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП202258
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Липецкая область, р-н. Воловский, с/п. Воловский сельсовет, с. Волово, ул. Парковая
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества,...
    595416
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    903 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Липецкая область
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 11:01
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 10:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП202252
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ивановская область, Комсомольский р-н., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 9
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества,...
    595402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    1 219 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ивановская область
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 10:43
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП202247
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Белгородская обл., Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Интернациональная, д. 2-а
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества,...
    595387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    487 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 10:33
    Дата аукциона:
    21.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП202241
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тульская область, г. Узловая, ул. Чехова, д. 4
    аукцион на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества,...
    595378
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    16.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    421 985
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 10:27
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП202223
    аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, р-н. Усть-Цилемский, с. Усть-Цильма, ул. Набережная, д. 155
    аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого...
    595331
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    16.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    218 790
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 09:54
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 10:00
    ДОСААФ РОССИИ
    Аукцион № ГП202222
    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по адресу:Тверская область, Калининский муниципальный район, Михайловское с/п, в районе д. Змеево
    аукцион на право заключения договора купли-продажи земельных участков, расположенных по...
    595328
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    16.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    5 718 600
    Лоты:
    2
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    02.02.2022 г., 09:52
    Дата аукциона:
    18.02.2022 г., 10:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить