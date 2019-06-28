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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП906526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2019 13:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71,
Почтовый адрес
617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71
Контактный телефон
+7 34272 9-74-77
Факс
--
Адрес электронной почты
omts3@nytva-nmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кауров Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нытвенский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 12:00 GMT +328.06.2019 12:0028.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906526Дата и время окончания срока приема заявок Продажа отходовНытвенский район
Подведение итогов не позднее
31.07.2019 14:0031.07.2019 14:0031.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906526Подведение итогов не позднее Продажа отходовНытвенский район
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа отходов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НЫТВА
Все закупки и тендеры АО НЫТВА
Адрес местонахождения
617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71,
617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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