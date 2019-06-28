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    Главная / Торги / Продажа отходов

    Продажа отходов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2019 12:0028.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906526Дата и время окончания срока приема заявок Продажа отходовНытвенский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП906526

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа отходов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2019 13:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото отходов

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    Реквизиты ОАО "Нытва"

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЫТВА
    Все закупки и тендеры АО НЫТВА

    Юридический адрес

    617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71,

    Почтовый адрес

    617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71

    Контактный телефон

    +7 34272 9-74-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    omts3@nytva-nmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кауров Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Нытвенский район

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа отходов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 12:00 GMT +328.06.2019 12:0028.06.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906526Дата и время окончания срока приема заявок Продажа отходовНытвенский район

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2019 14:0031.07.2019 14:0031.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906526Подведение итогов не позднее Продажа отходовНытвенский район

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.07.201931.07.2019 14:0031.07.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906526Подведение итогов не позднее Продажа отходовНытвенский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа отходов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЫТВА
    Все закупки и тендеры АО НЫТВА

    Адрес местонахождения

    617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71,

    617000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г НЫТВА, УЛ КАРЛА МАРКСА, 71

    Классификатор ОКПД2

    38

    Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отходы МНЦ"

    Кол-во: 177

    "Позиция 2"

    "Отходы бронзы"

    Кол-во: 193

    "Позиция 3"

    "Отходы нержавеющей стали"

    Кол-во: 779

    "Позиция 4"

    "Отходы аллюминия"

    Кол-во: 1047

    "Позиция 5"

    "Отходы титана"

    Кол-во: 106

    "Позиция 6"

    "Отходы латуни л63"

    Кол-во: 2974

    "Позиция 7"

    "Отходы МН25"

    Кол-во: 133

    "Позиция 8"

    "Отходы кабельной продукции"

    Кол-во: 7184

    "Позиция 9"

    "Отходы производства порошков"

    Кол-во: 5715

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