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Номер извещения
ГП504659
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №181-203)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62
Начальная цена
60 246,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 012,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62
Начальная цена
25 677,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 284,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62
Начальная цена
111 074,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 554,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПАЗ 32053 Х 977 КА 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАЗ 32053 Х 977 КА 62
Начальная цена
106 886,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 344,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕР
Начальная цена
724 500,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
36 225,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МО
Начальная цена
134 976,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 749,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ОО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ОО
Начальная цена
51 789,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 589,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММ
Начальная цена
32 551,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 628,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВ
Начальная цена
246 102,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 305,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМ
Начальная цена
166 408,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 320,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автофургон 473211 г.н. Р356АО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автофургон 473211 г.н. Р356АО
Начальная цена
227 886,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 394,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КС
Начальная цена
262 085,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 104,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТ
Начальная цена
18 286,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
914,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519АА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519АА
Начальная цена
18 597,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
930,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АК
Начальная цена
41 501,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 075,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384АА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384АА
Начальная цена
45 569,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 278,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕН
Начальная цена
317 456,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 873,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КА
Начальная цена
309 698,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 485,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472НН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472НН
Начальная цена
38 631,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 932,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РР
Начальная цена
57 011,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 851,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОС
Начальная цена
76 627,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 831,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71
Начальная цена
32 035,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 602,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71
Начальная цена
52 715,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 636,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов