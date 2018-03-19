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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №181-203)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №181-203)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 32053 Х 977 КА 62МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП504659

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №181-203)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузопассажирский УАЗ 31514 Х 544 ВК 62

    Начальная цена

    60 246,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 012,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГАЗ 3102 Х 545 ВК 62

    Начальная цена

    25 677,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 284,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИЛ 131 грузовой фургон С 260 ЕУ 62

    Начальная цена

    111 074,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 554,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    ПАЗ 32053 Х 977 КА 62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее ПАЗ 32053 Х 977 КА 62Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПАЗ 32053 Х 977 КА 62

    Начальная цена

    106 886,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 344,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕРМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автокран КАМАЗ 53213 КС 4572 г.н. М437ЕР

    Начальная цена

    724 500,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    36 225,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    36 225,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Цистерна ГАЗ 430100 г.н. Е631МО

    Начальная цена

    134 976,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 749,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ОО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ООМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузопассажирский А/М УАЗ-31519 г.н Х986ОО

    Начальная цена

    51 789,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 589,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404МММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус специальный пассажировместимость 8 ГАЗ-3221 г.н. Н404ММ

    Начальная цена

    32 551,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 628,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус МАЗ-104С г.н. М816ТВ

    Начальная цена

    246 102,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 305,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Цистерна ЗИЛ-131г.н. М109ТМ

    Начальная цена

    166 408,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 320,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Автофургон 473211 г.н. Р356АО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автофургон 473211 г.н. Р356АОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автофургон 473211 г.н. Р356АО

    Начальная цена

    227 886,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 394,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Самосвал МАЗ 5516 г.н.К992КС

    Начальная цена

    262 085,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    13 104,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Седан ГАЗ 31029 г.н. А453АТ

    Начальная цена

    18 286,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    914,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519АА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519ААМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой ГАЗ-3110 г.н. М519АА

    Начальная цена

    18 597,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    930,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АКМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус ПАЗ-32050R г.н. М098АК

    Начальная цена

    41 501,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 075,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384АА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384ААМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус на 6 мест ГАЗ-2217 г.н. М384АА

    Начальная цена

    45 569,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 278,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕНГрузовой (фургон) УРАЛ 43206 г.н. У730ЕН

    Начальная цена

    317 456,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    15 873,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КАМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прочие спец. автомобили ЗИЛ 431410 АГП 22 г.н. С696КА

    Начальная цена

    309 698,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    15 485,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472НН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472ННМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Н472НН

    Начальная цена

    38 631,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 932,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РРМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Специальный А/М УАЗ-3909 г.н. Р076РР

    Начальная цена

    57 011,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 851,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 21

    Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 000656.Спец. грузопассажирский УАЗ-3303 АПВ-У-05-02 г/н Е867ОС

    Начальная цена

    76 627,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 831,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 22

    Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 001160.Легковой автомобиль ВАЗ-21310. г/н Е866ОС 71

    Начальная цена

    32 035,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 602,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 23

    Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504659Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504659Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504659Дата и время проведения Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504659Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 001584 А/машина УАЗ-3962015(специальный)Н886КН71

    Начальная цена

    52 715,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 636,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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