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Номер извещения
ГП504658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №161-180)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-2168. Автобус МАЗ-104С-21 г.н.С449ММ90
Начальная цена
258 629,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 931,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягач седельный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягач седельныйМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягач седельныйМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягач седельныйМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягач седельныйМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-2171. МАЗ-642508-030 грузовой-тягач седельный
Начальная цена
555 166,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 758,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-309. Автомашина УРАЛ-4320 г.н.М742НВ
Начальная цена
317 402,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 870,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-895. Автомобиль МАЗ 5516 г.н.М840МТ
Начальная цена
262 018,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 101,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ СЕД.ТЯГАЧ КРАЗ 255Б-1А-0000130 г.н. В 626 КВ 68
Начальная цена
149 640,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 482,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОБУС ТАМ-190А110Т BUS г.н. В 089 НР 68
Начальная цена
271 776,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
13 589,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) Урал 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) Урал 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) Урал 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) Урал 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) Урал 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль грузовой (тягач-плетевоз) Урал 375ЕМ г.н. Н447ТХ 48
Начальная цена
749 165,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
37 458,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ, САМОСВАЛ ЗИЛ451400 г.н. В 608 КВ 68
Начальная цена
147 594,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 380,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АУЗС-3 НА ЗИЛ131 г.н. В 124 СК 68
Начальная цена
117 179,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 859,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СПЕЦ.ЗАПРАВЩИК АТЗ10,5 НА МАЗ5337 г.н. А 276 РТ 68
Начальная цена
137 844,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 892,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬН.ПРОЧИЕ АЦП6/640 НА УрАЛ5557 10 г.н. А 133 ОС 68
Начальная цена
378 825,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
18 941,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Москва
Подведение итогов не позднее
03.06.2015 11:1003.06.2015 11:1003.06.2015 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ВАЗ 21213 легковой гос. № В 739 АА 62
Начальная цена
30 936,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 547,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мини -трактор "Беларусь МТЗ-082" 62 РТ 97-21
Начальная цена
60 249,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 012,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИЛ 431412 Х 779 ВС 62
Начальная цена
106 164,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 308,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ИКАРУС 25674 Х 798 ВС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок ИКАРУС 25674 Х 798 ВСМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок ИКАРУС 25674 Х 798 ВСМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения ИКАРУС 25674 Х 798 ВСМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее ИКАРУС 25674 Х 798 ВСМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИКАРУС 25674 Х 798 ВС
Начальная цена
156 850,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 843,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВСМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВСМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВСМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВСМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАЗ 5337 АТЗ-10К Х 789 ВС
Начальная цена
137 844,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 892,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УРАЛ 4320 НЗАС Х 799 ВС 62
Начальная цена
295 793,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 790,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УАЗ 331512 Е 393 АТ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ 331512 Е 393 АТ 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ 331512 Е 393 АТ 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения УАЗ 331512 Е 393 АТ 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее УАЗ 331512 Е 393 АТ 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ 331512 Е 393 АТ 62
Начальная цена
62 226,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 111,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЭО-4225 А РР 97-42 62
Начальная цена
225 274,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 264,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504658Дата и время окончания срока приема заявок Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504658Дата окончания срока рассмотрения заявок Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504658Дата и время проведения Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504658Подведение итогов не позднее Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автоцистерна ЗИЛ 433112 АЦТ8М Х 590 ВК 62
Начальная цена
247 597,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 380,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов