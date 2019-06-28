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Номер извещения
ГП906218
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот «2019_Павлик_Установка воздушно-плазменной резки СИБИРЬ 140 ПР»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2019 10:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 10
Почтовый адрес
123317, Российская Федерация, Москва, Набережная Пресненская, 10
Контактный телефон
+7 495 363-55-29 доб. 414
Факс
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Адрес электронной почты
pospelov.nikita@pavlik-gold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поспелов Никита Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплектующие для установки воздушно-плазменной резки СИБИРЬ 140 ПР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 15:00 GMT +328.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906218Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие для установки воздушно-плазменной резки СИБИРЬ 140 ПР Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2019 15:0028.06.2019 15:0028.06.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП906218Дата и время вскрытия заявок Комплектующие для установки воздушно-плазменной резки СИБИРЬ 140 ПР Москва
Подведение итогов не позднее
28.06.2019 16:0028.06.2019 16:0028.06.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906218Подведение итогов не позднее Комплектующие для установки воздушно-плазменной резки СИБИРЬ 140 ПР Москва
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплектующие для установки воздушно-плазменной резки СИБИРЬ 140 ПР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Приложению № 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
685000, Россия, Магаданская область, Магаданский морской портРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПАВЛИК
Все закупки и тендеры АО ПАВЛИК
Адрес местонахождения
685000, Российская Федерация, Магаданская область, Магадан, Проспект Ленина, 3
685000, Российская Федерация, Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, оф. 517
29.43.20.550
27.90.31.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1