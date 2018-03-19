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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП504657
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №141-160)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.04.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тент
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тентМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1550002. Грузовой, бортовой с тент
Начальная цена
38 590,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 930,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ, ЦИСТЕРНА КРАЗ260АЦ Н829КХ 71
Начальная цена
503 805,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 190,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОЖАРНЫЙ-АВТОЦИСТЕРНА 001-ММ(ЗИЛ433104) г.н. А032МЕ 71
Начальная цена
186 671,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 334,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ КАМАЗ532020 г.н. Н749ЕМ 71
Начальная цена
197 464,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 873,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОБУС ИКАРУС25674 г.н. А709ЕС 71
Начальная цена
171 340,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 567,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗИЛ131 Н1 ЛКТСТ г.н. А058НН 71
Начальная цена
122 364,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 118,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 001266. Экскаватор ЭО-4225А № 92-61 ТУ71
Начальная цена
225 274,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 264,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 002858. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ № ав2008 71
Начальная цена
45 500,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 275,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 002860. Автоприцеп (КУНГ) МАЗ-5207ВШ АВ 2010 71
Начальная цена
45 500,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 275,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СПЕЦ. АВТОКРАН - Краз-250, г.н. Н147НЕ 71
Начальная цена
290 947,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 547,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прицеп ГКБ-8352, гос. № АА 4687 71
Начальная цена
67 513,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 376,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экскаватор ЭО-5126 гос. № 7994 РТ 62
Начальная цена
322 966,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 148,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой-самосвал КРАЗ6510 гос.№Т 757 АТ 62
Начальная цена
131 550,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 578,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв.номер: 1106040.Грузовой фургон на базе ЗИЛ-131 Н1 ГОС N Е 122 АС 62
Начальная цена
115 871,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 794,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автогидроподъемник АГП-22.04 гос.№ Е 129 АС 62
Начальная цена
250 871,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 544,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 04-2584. Экскаватор ЕК-18 колесный г.н 50ОК 20-26
Начальная цена
442 964,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 148,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАМосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАМосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НАМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 04-710. Автокран КС-4562 г.н.Н576НА
Начальная цена
290 947,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 547,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВММосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВММосква
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВММосква
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВММосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 04-730. Компрессор ЗИФ-55ВМ
Начальная цена
38 466,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 923,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-1271. АВТОЦИСТЕРНА УРАЛ АЦП 6/6-40 г.№ У 457 НЕ 50
Начальная цена
331 701,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 585,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 05-2163. Автофургон (КУНГ) Н694МТ90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504657Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 05-2163. Автофургон (КУНГ) Н694МТ90Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504657Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 05-2163. Автофургон (КУНГ) Н694МТ90Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504657Дата и время проведения Инв. номер: 05-2163. Автофургон (КУНГ) Н694МТ90Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504657Подведение итогов не позднее Инв. номер: 05-2163. Автофургон (КУНГ) Н694МТ90Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 05-2163. Автофургон (КУНГ) Н694МТ90
Начальная цена
280 219,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 011,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов