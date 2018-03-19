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Номер извещения
ГП504655
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №121-140)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, шасси, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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ТТ0005236 Автомобиль 2757 АО, шасси ГАЗ-330
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок ТТ0005236 Автомобиль 2757 АО, шасси ГАЗ-330Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок ТТ0005236 Автомобиль 2757 АО, шасси ГАЗ-330Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения ТТ0005236 Автомобиль 2757 АО, шасси ГАЗ-330Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее ТТ0005236 Автомобиль 2757 АО, шасси ГАЗ-330Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТТ0005236 Автомобиль 2757 АО, шасси ГАЗ-330
Начальная цена
51 495,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 575,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ТТ0007131 Автомашина УАЗ -31514
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок ТТ0007131 Автомашина УАЗ -31514Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок ТТ0007131 Автомашина УАЗ -31514Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения ТТ0007131 Автомашина УАЗ -31514Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее ТТ0007131 Автомашина УАЗ -31514Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТТ0007131 Автомашина УАЗ -31514
Начальная цена
53 547,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 677,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальный фургон УРАЛ- 4320 г.н. Т313АК36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Специальный фургон УРАЛ- 4320 г.н. Т313АК36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальный фургон УРАЛ- 4320 г.н. Т313АК36Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Специальный фургон УРАЛ- 4320 г.н. Т313АК36Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Специальный фургон УРАЛ- 4320 г.н. Т313АК36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальный фургон УРАЛ- 4320 г.н. Т313АК36
Начальная цена
283 224,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 161,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальная Урал 4320-01 вахтовый г.н. Х270АС36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Специальная Урал 4320-01 вахтовый г.н. Х270АС36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальная Урал 4320-01 вахтовый г.н. Х270АС36Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Специальная Урал 4320-01 вахтовый г.н. Х270АС36Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Специальная Урал 4320-01 вахтовый г.н. Х270АС36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальная Урал 4320-01 вахтовый г.н. Х270АС36
Начальная цена
283 224,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 161,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой-бортовой МАЗ- 6303 г.н. Х349АС36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой-бортовой МАЗ- 6303 г.н. Х349АС36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой-бортовой МАЗ- 6303 г.н. Х349АС36Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Грузовой-бортовой МАЗ- 6303 г.н. Х349АС36Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Грузовой-бортовой МАЗ- 6303 г.н. Х349АС36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой-бортовой МАЗ- 6303 г.н. Х349АС36
Начальная цена
153 562,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 678,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Рефрижератор ЗИЛ 433102 г.н. А593АР36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Рефрижератор ЗИЛ 433102 г.н. А593АР36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Рефрижератор ЗИЛ 433102 г.н. А593АР36Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Рефрижератор ЗИЛ 433102 г.н. А593АР36Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Рефрижератор ЗИЛ 433102 г.н. А593АР36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рефрижератор ЗИЛ 433102 г.н. А593АР36
Начальная цена
253 466,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 673,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус ПАЗ 3205 г.н. А478РТ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ 3205 г.н. А478РТ36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ПАЗ 3205 г.н. А478РТ36Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Автобус ПАЗ 3205 г.н. А478РТ36Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ 3205 г.н. А478РТ36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ПАЗ 3205 г.н. А478РТ36
Начальная цена
34 843,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 742,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Специальная Урал 375ЕМ топливо г.н. Х371АС36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Специальная Урал 375ЕМ топливо г.н. Х371АС36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальная Урал 375ЕМ топливо г.н. Х371АС36Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Специальная Урал 375ЕМ топливо г.н. Х371АС36Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Специальная Урал 375ЕМ топливо г.н. Х371АС36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Специальная Урал 375ЕМ топливо г.н. Х371АС36
Начальная цена
186 899,85
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 345,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Тягач седельный МАЗ 54323032 г.н. В892ТО31
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Тягач седельный МАЗ 54323032 г.н. В892ТО31Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Тягач седельный МАЗ 54323032 г.н. В892ТО31Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Тягач седельный МАЗ 54323032 г.н. В892ТО31Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Тягач седельный МАЗ 54323032 г.н. В892ТО31Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тягач седельный МАЗ 54323032 г.н. В892ТО31
Начальная цена
123 837,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 192,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Самосвал КАМАЗ-55111А г.н. Р825НА36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал КАМАЗ-55111А г.н. Р825НА36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Самосвал КАМАЗ-55111А г.н. Р825НА36Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Самосвал КАМАЗ-55111А г.н. Р825НА36Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Самосвал КАМАЗ-55111А г.н. Р825НА36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самосвал КАМАЗ-55111А г.н. Р825НА36
Начальная цена
219 191,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 960,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
40 Автобус ИКАРУС 256.74 г.н. М502ЕР36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок 40 Автобус ИКАРУС 256.74 г.н. М502ЕР36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок 40 Автобус ИКАРУС 256.74 г.н. М502ЕР36Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения 40 Автобус ИКАРУС 256.74 г.н. М502ЕР36Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее 40 Автобус ИКАРУС 256.74 г.н. М502ЕР36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
40 Автобус ИКАРУС 256.74 г.н. М502ЕР36
Начальная цена
162 920,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 146,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 00000183. Автомобиль специальный УАЗ-396259, гос.№Е096СМ/48
Начальная цена
58 661,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 933,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№ А038МК/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№ А038МК/48Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№ А038МК/48Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№ А038МК/48Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№ А038МК/48Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1040501321. Специальный, автокран МАЗ-53370 КС35715-1, гос.№ А038МК/48
Начальная цена
566 742,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
28 337,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос. № А044ХО/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос. № А044ХО/48 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос. № А044ХО/48 Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос. № А044ХО/48 Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос. № А044ХО/48 Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1050501040. Автомобиль специальный, закрытый КАМАЗ-4310, мод-49511, гос. № А044ХО/48
Начальная цена
195 300,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 765,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос. № В045ВК/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос. № В045ВК/48 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос. № В045ВК/48 Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос. № В045ВК/48 Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос. № В045ВК/48 Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1051501031. Автобус ИКАРУС-25674,гос. № В045ВК/48
Начальная цена
156 850,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 843,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос. № А018МК/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос. № А018МК/48Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос. № А018МК/48Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос. № А018МК/48Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос. № А018МК/48Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1051501099. Автомобиль специальный, цистерна ЗИЛ-433104 001-ММ, гос. № А018МК/48
Начальная цена
182 041,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 102,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос. № А050УО/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос. № А050УО/48Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос. № А050УО/48Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос. № А050УО/48Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос. № А050УО/48Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1051501185. Автомобиль фургон, автомастерская УРАЛ-4320-31, гос. № А050УО/48
Начальная цена
301 346,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 067,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос. № С067НК/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос. № С067НК/48Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос. № С067НК/48Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос. № С067НК/48Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос. № С067НК/48Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1053202002. Автомобиль-Лаборатория (ЛКК-5) УАЗ-3909,27771А, гос. № С067НК/48
Начальная цена
52 762,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 638,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1540098. Автомобиль УАЗ-39629
Начальная цена
23 080,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 154,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос. № Е 029 КТ/48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504655Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос. № Е 029 КТ/48 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504655Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос. № Е 029 КТ/48 Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504655Дата и время проведения Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос. № Е 029 КТ/48 Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504655Подведение итогов не позднее Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос. № Е 029 КТ/48 Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 1540113. Специальный, Рем.Мастерская УРАЛ-4320 гос. № Е 029 КТ/48
Начальная цена
314 408,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 720,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов