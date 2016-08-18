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Номер извещения
ГП504650
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №81-100)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-04-40
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
a.kunceva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кунцева Анна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили
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Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90
Начальная цена
42 596,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 130,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089
Начальная цена
758 690,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
37 935,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478
Начальная цена
215 101,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 755,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150
Начальная цена
317 402,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
15 870,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50
Начальная цена
54 837,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 742,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50
Начальная цена
169 872,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 494,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50
Начальная цена
327 854,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 393,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90
Начальная цена
111 074,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 554,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50
Начальная цена
32 759,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 638,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50
Начальная цена
68 296,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 415,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50
Начальная цена
106 164,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 308,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50
Начальная цена
93 879,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 694,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90
Начальная цена
147 594,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 380,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150
Начальная цена
72 251,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 613,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50
Начальная цена
44 304,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 215,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50
Начальная цена
40 649,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 032,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
КС-3577 М 217 МА 150
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок КС-3577 М 217 МА 150Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок КС-3577 М 217 МА 150Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения КС-3577 М 217 МА 150Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее КС-3577 М 217 МА 150Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КС-3577 М 217 МА 150
Начальная цена
437 972,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 899,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)
Начальная цена
61 204,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 060,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
УРАЛ-43203-10 О756 МС 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УРАЛ-43203-10 О756 МС 50
Начальная цена
327 716,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 386,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва
Дата и время проведения
28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва
Подведение итогов не позднее
29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)
Начальная цена
235 162,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
11 758,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов