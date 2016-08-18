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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №81-100)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №81-100)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП504650

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №81-100)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    фото

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

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    Список лотов

    Лот 1

    Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: Л3340075. Автомобиль ГАЗ-2705 С 726 ММ 90

    Начальная цена

    42 596,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 130,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 4901681. Экскаватор ЕТ-25 50 ОО 9089

    Начальная цена

    758 690,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    37 935,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    37 935,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 4900335. Бульдозер Т-170 50 МА 8478

    Начальная цена

    215 101,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 755,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой Урал 4320 ПВ9531 г.н. В 618 МК 150

    Начальная цена

    317 402,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    15 870,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Легковой УАЗ-31514 г.н. К 009 МВ 50

    Начальная цена

    54 837,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 742,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой, цистерна ЗИЛ-131 АЦ137А г.н. Р 689 МВ 50

    Начальная цена

    169 872,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 494,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой фургон аварийная Урал 4320-30 МТГ К 758 МС 50

    Начальная цена

    327 854,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 393,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой КУНГ ЗИЛ-131 г.н. А 696 МА 90

    Начальная цена

    111 074,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 554,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус УАЗ-2206 г.н. Т 727 МВ 50

    Начальная цена

    32 759,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 638,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой бортовой УАЗ-3303 г.н. М 073 НА 50

    Начальная цена

    68 296,16

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 415,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗИЛ-431410 грузовой бортовой г.н М 069 НА 50

    Начальная цена

    106 164,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 308,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой бортовой ЗИЛ-433360 г.н. М 076 НА 50

    Начальная цена

    93 879,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 694,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой самосвал ЗИЛ-4514 г.н. Т 590 МА 90

    Начальная цена

    147 594,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 380,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой бортовой ЗИЛ-433100 г.н. Т 002 УЕ 150

    Начальная цена

    72 251,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 613,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 5000978. Прицеп ПВ95 АТ 3752-50

    Начальная цена

    44 304,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 215,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус ПАЗ-32050R С 796 НЕ 50

    Начальная цена

    40 649,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 032,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    КС-3577 М 217 МА 150

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок КС-3577 М 217 МА 150Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок КС-3577 М 217 МА 150Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения КС-3577 М 217 МА 150Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее КС-3577 М 217 МА 150Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее КС-3577 М 217 МА 150Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КС-3577 М 217 МА 150

    Начальная цена

    437 972,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    21 899,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 004844Автобус ЛАЗ 699 Р Е 850 НК 50(175 л.с)

    Начальная цена

    61 204,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 060,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    УРАЛ-43203-10 О756 МС 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее УРАЛ-43203-10 О756 МС 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УРАЛ-43203-10 О756 МС 50

    Начальная цена

    327 716,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 386,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504650Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504650Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504650Дата и время проведения Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504650Подведение итогов не позднее Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 002504МАЗ-64229 Е 317 МТ 50 с автоцистерной (330 л.с)

    Начальная цена

    235 162,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 758,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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