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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №21-40)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №21-40)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ-131 гн. Е017УН 48МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП504639

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №21-40)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Автомобиль грузовой, самосвал ЗИЛММЗ45085 г.н К 825 ОО 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, самосвал ЗИЛММЗ45085 г.н К 825 ОО 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, самосвал ЗИЛММЗ45085 г.н К 825 ОО 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль грузовой, самосвал ЗИЛММЗ45085 г.н К 825 ОО 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, самосвал ЗИЛММЗ45085 г.н К 825 ОО 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, самосвал ЗИЛММЗ45085 г.н К 825 ОО 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой, самосвал ЗИЛММЗ45085 г.н К 825 ОО 68

    Начальная цена

    102 375,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 119,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Микроавтобус ФОРД г.н. В 999 НВ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Микроавтобус ФОРД г.н. В 999 НВ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Микроавтобус ФОРД г.н. В 999 НВ 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Микроавтобус ФОРД г.н. В 999 НВ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Микроавтобус ФОРД г.н. В 999 НВ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Микроавтобус ФОРД г.н. В 999 НВ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Микроавтобус ФОРД г.н. В 999 НВ 68

    Начальная цена

    115 126,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 756,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Автомобиль специальн. прочие УАЗ39099 г.н А 224 ОС 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специальн. прочие УАЗ39099 г.н А 224 ОС 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль специальн. прочие УАЗ39099 г.н А 224 ОС 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль специальн. прочие УАЗ39099 г.н А 224 ОС 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль специальн. прочие УАЗ39099 г.н А 224 ОС 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль специальн. прочие УАЗ39099 г.н А 224 ОС 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль специальн. прочие УАЗ39099 г.н А 224 ОС 68

    Начальная цена

    40 934,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 047,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 589 г.н А 226 ОС 68

    Начальная цена

    167 122,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 356,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 256 г.н А 227 ОС 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 256 г.н А 227 ОС 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 256 г.н А 227 ОС 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 256 г.н А 227 ОС 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 256 г.н А 227 ОС 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 256 г.н А 227 ОС 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус длиной от 8 м до 12 м IKARUS 256 г.н А 227 ОС 68

    Начальная цена

    161 271,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 064,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Автомобиль легковой, прочие УАЗ31519 г.н В 533 РК 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой, прочие УАЗ31519 г.н В 533 РК 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой, прочие УАЗ31519 г.н В 533 РК 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль легковой, прочие УАЗ31519 г.н В 533 РК 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой, прочие УАЗ31519 г.н В 533 РК 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой, прочие УАЗ31519 г.н В 533 РК 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой, прочие УАЗ31519 г.н В 533 РК 68

    Начальная цена

    74 487,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 724,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус ЛИАЗ-5256 г.н В 476 РТ 68

    Начальная цена

    165 043,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 252,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Экскаватор ЕТ-25 г.н 68 ТМ 0292

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЕТ-25 г.н 68 ТМ 0292Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЕТ-25 г.н 68 ТМ 0292Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Экскаватор ЕТ-25 г.н 68 ТМ 0292Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Экскаватор ЕТ-25 г.н 68 ТМ 0292Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Экскаватор ЕТ-25 г.н 68 ТМ 0292Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор ЕТ-25 г.н 68 ТМ 0292

    Начальная цена

    1 050 239,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    52 512,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    52 512,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Экскаватор колесный ЕК-18 г.н 68 ТМ 2061

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор колесный ЕК-18 г.н 68 ТМ 2061Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор колесный ЕК-18 г.н 68 ТМ 2061Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Экскаватор колесный ЕК-18 г.н 68 ТМ 2061Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Экскаватор колесный ЕК-18 г.н 68 ТМ 2061Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Экскаватор колесный ЕК-18 г.н 68 ТМ 2061Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор колесный ЕК-18 г.н 68 ТМ 2061

    Начальная цена

    442 964,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    22 148,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Инв. номер: 004463. Автобус МАЗ-104С-021 № Е 424 ВТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Инв. номер: 004463. Автобус МАЗ-104С-021 № Е 424 ВТМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Инв. номер: 004463. Автобус МАЗ-104С-021 № Е 424 ВТМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Инв. номер: 004463. Автобус МАЗ-104С-021 № Е 424 ВТМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Инв. номер: 004463. Автобус МАЗ-104С-021 № Е 424 ВТМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Инв. номер: 004463. Автобус МАЗ-104С-021 № Е 424 ВТМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Инв. номер: 004463. Автобус МАЗ-104С-021 № Е 424 ВТ

    Начальная цена

    254 901,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 745,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Автомобиль специализиров., Топливоз МАЗ- 5337 г.н. Е029ЕХ 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специализиров., Топливоз МАЗ- 5337 г.н. Е029ЕХ 48Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль специализиров., Топливоз МАЗ- 5337 г.н. Е029ЕХ 48Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль специализиров., Топливоз МАЗ- 5337 г.н. Е029ЕХ 48Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль специализиров., Топливоз МАЗ- 5337 г.н. Е029ЕХ 48Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль специализиров., Топливоз МАЗ- 5337 г.н. Е029ЕХ 48Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль специализиров., Топливоз МАЗ- 5337 г.н. Е029ЕХ 48

    Начальная цена

    221 787,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 089,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Автомобиль грузопассажирск,- УАЗ-3303 гн Е064УН 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузопассажирск,- УАЗ-3303 гн Е064УН 48Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузопассажирск,- УАЗ-3303 гн Е064УН 48Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль грузопассажирск,- УАЗ-3303 гн Е064УН 48Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль грузопассажирск,- УАЗ-3303 гн Е064УН 48Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль грузопассажирск,- УАЗ-3303 гн Е064УН 48Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузопассажирск,- УАЗ-3303 гн Е064УН 48

    Начальная цена

    64 340,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 217,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ -131 МТО- АТМ -1 г.н. Н219ХT 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ -131 МТО- АТМ -1 г.н. Н219ХT 48Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ -131 МТО- АТМ -1 г.н. Н219ХT 48Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ -131 МТО- АТМ -1 г.н. Н219ХT 48Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ -131 МТО- АТМ -1 г.н. Н219ХT 48Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ -131 МТО- АТМ -1 г.н. Н219ХT 48Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ -131 МТО- АТМ -1 г.н. Н219ХT 48

    Начальная цена

    281 400,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 070,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ-131 гн. Е017УН 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ-131 гн. Е017УН 48Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ-131 гн. Е017УН 48Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ-131 гн. Е017УН 48Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ-131 гн. Е017УН 48Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ-131 гн. Е017УН 48Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой, Фургон ЗИЛ-131 гн. Е017УН 48

    Начальная цена

    281 400,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 070,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    Автомобиль легковой ГАЗ-3102 г.н. В022НА 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102 г.н. В022НА 48Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ-3102 г.н. В022НА 48Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ-3102 г.н. В022НА 48Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3102 г.н. В022НА 48Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ-3102 г.н. В022НА 48Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой ГАЗ-3102 г.н. В022НА 48

    Начальная цена

    25 677,86

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 284,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    Экскаватор ЭО4225-А г.н. 9412ХО 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО4225-А г.н. 9412ХО 48Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО4225-А г.н. 9412ХО 48Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Экскаватор ЭО4225-А г.н. 9412ХО 48Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО4225-А г.н. 9412ХО 48Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО4225-А г.н. 9412ХО 48Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор ЭО4225-А г.н. 9412ХО 48

    Начальная цена

    225 274,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 264,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    Автобус МАЗ - 104С - 21 С 204 УЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автобус МАЗ - 104С - 21 С 204 УЕМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автобус МАЗ - 104С - 21 С 204 УЕМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автобус МАЗ - 104С - 21 С 204 УЕМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ - 104С - 21 С 204 УЕМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автобус МАЗ - 104С - 21 С 204 УЕМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автобус МАЗ - 104С - 21 С 204 УЕ

    Начальная цена

    254 692,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 735,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    Автовышка ЗИЛ 130 К 002 УС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автовышка ЗИЛ 130 К 002 УСМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автовышка ЗИЛ 130 К 002 УСМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автовышка ЗИЛ 130 К 002 УСМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автовышка ЗИЛ 130 К 002 УСМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автовышка ЗИЛ 130 К 002 УСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автовышка ЗИЛ 130 К 002 УС

    Начальная цена

    253 008,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 650,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    Автомобиль легковой ГАЗ 310200 А 741 ВМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль легковой ГАЗ 310200 А 741 ВММосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль легковой ГАЗ 310200 А 741 ВММосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль легковой ГАЗ 310200 А 741 ВММосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ 310200 А 741 ВММосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль легковой ГАЗ 310200 А 741 ВММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль легковой ГАЗ 310200 А 741 ВМ

    Начальная цена

    21 013,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 051,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Автомобиль-фургон ЗИЛ-433422 мод. 4747ВЕ В 922 НО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504639Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль-фургон ЗИЛ-433422 мод. 4747ВЕ В 922 НОМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504639Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль-фургон ЗИЛ-433422 мод. 4747ВЕ В 922 НОМосква

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504639Дата и время проведения Автомобиль-фургон ЗИЛ-433422 мод. 4747ВЕ В 922 НОМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль-фургон ЗИЛ-433422 мод. 4747ВЕ В 922 НОМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504639Подведение итогов не позднее Автомобиль-фургон ЗИЛ-433422 мод. 4747ВЕ В 922 НОМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль-фургон ЗИЛ-433422 мод. 4747ВЕ В 922 НО

    Начальная цена

    70 008,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 500,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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