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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №1-20)

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №1-20)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП504637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: АВТОМОБИЛИ (Лот №1-20)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.04.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-04-40

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.kunceva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кунцева Анна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, атс, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили, автомобили

    Список лотов

    Лот 1

    Грузовой фургон УРАЛ 4320-10 гос. № Н217УО 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Грузовой фургон УРАЛ 4320-10 гос. № Н217УО 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Грузовой фургон УРАЛ 4320-10 гос. № Н217УО 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Грузовой фургон УРАЛ 4320-10 гос. № Н217УО 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Грузовой фургон УРАЛ 4320-10 гос. № Н217УО 36Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Грузовой фургон УРАЛ 4320-10 гос. № Н217УО 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Грузовой фургон УРАЛ 4320-10 гос. № Н217УО 36

    Начальная цена

    162 224,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 111,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Воронежская обл. Семилукский р-н, г. СемилукиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Прочий легковой УАЗ-31519 гос. № К912УО 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Прочий легковой УАЗ-31519 гос. № К912УО 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Прочий легковой УАЗ-31519 гос. № К912УО 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Прочий легковой УАЗ-31519 гос. № К912УО 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Прочий легковой УАЗ-31519 гос. № К912УО 36Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Прочий легковой УАЗ-31519 гос. № К912УО 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прочий легковой УАЗ-31519 гос. № К912УО 36

    Начальная цена

    43 696,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 185,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экскаватор ЭО-5126 0749ВС 36

    Начальная цена

    157 500,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 875,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    Самосвал ЗИЛ 45085 гос. № К940УО 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Самосвал ЗИЛ 45085 гос. № К940УО 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Самосвал ЗИЛ 45085 гос. № К940УО 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Самосвал ЗИЛ 45085 гос. № К940УО 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Самосвал ЗИЛ 45085 гос. № К940УО 36Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Самосвал ЗИЛ 45085 гос. № К940УО 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Самосвал ЗИЛ 45085 гос. № К940УО 36

    Начальная цена

    107 302,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 365,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 5

    Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос. № АО2443 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос. № АО2443 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос. № АО2443 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос. № АО2443 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос. № АО2443 36Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос. № АО2443 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прицеп общего назначения ЧМЗАП-5208 гос. № АО2443 36

    Начальная цена

    228 900,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    11 445,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 6

    Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Специальная КАМАЗ-43101 гос.№ Н190УО 36

    Начальная цена

    559 125,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    27 956,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 7

    Седан ГАЗ-31029 гос. № К916УО 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Седан ГАЗ-31029 гос. № К916УО 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Седан ГАЗ-31029 гос. № К916УО 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Седан ГАЗ-31029 гос. № К916УО 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Седан ГАЗ-31029 гос. № К916УО 36Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Седан ГАЗ-31029 гос. № К916УО 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Седан ГАЗ-31029 гос. № К916УО 36

    Начальная цена

    16 786,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    839,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 8

    Тягач гусеничный АТС-59Л гос. № 7906ВН 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Тягач гусеничный АТС-59Л гос. № 7906ВН 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Тягач гусеничный АТС-59Л гос. № 7906ВН 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Тягач гусеничный АТС-59Л гос. № 7906ВН 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Тягач гусеничный АТС-59Л гос. № 7906ВН 36Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Тягач гусеничный АТС-59Л гос. № 7906ВН 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тягач гусеничный АТС-59Л гос. № 7906ВН 36

    Начальная цена

    204 749,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    10 237,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 9

    Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75Д 1438ВО 36

    Начальная цена

    112 178,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 609,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 10

    Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бульдозер Д-42 на ДТ-75 г.н 68 ТК 2064

    Начальная цена

    157 063,07

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 853,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 11

    Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2015 12:1503.06.2015 12:1503.06.2015 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.201503.06.2015 12:1503.06.2015 12:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трактор К-701 г.н 68 ТА 7898

    Начальная цена

    170 099,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    8 505,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 12

    Автомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой, самосвал КРАЗ6510 г.н А 415 ЕА 68

    Начальная цена

    131 550,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 578,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 13

    Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль специальный КУНГ УРАЛ-4320 ПЭЛ ЭХЗ г.н К 611 ОЕ 68

    Начальная цена

    283 224,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    14 161,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 14

    Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ5320 г.н. К 822 ОО 68

    Начальная цена

    197 464,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    9 873,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 15

    Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой, прочие КРАЗ6510 г.н А 853 СО 68

    Начальная цена

    131 550,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 578,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 16

    Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой, бортовой КАМАЗ43101 г.н К 607 ОЕ 68

    Начальная цена

    435 079,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    21 754,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 17

    Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль груз.тягач или седельный КРАЗ258Б-1 г.н К 603 ОЕ 68

    Начальная цена

    125 228,21

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    6 261,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 18

    Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль специальн. прочие УРАЛ4320ПВ9531 г.н К 612 ММ 68

    Начальная цена

    317 402,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    15 870,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 19

    Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой ЗИЛ- 431410 г.н В 460 РТ 68

    Начальная цена

    106 164,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 308,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 20

    Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2015 16:00 GMT +326.05.2015 16:0026.05.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП504637Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.05.2015 18:0027.05.2015 18:0027.05.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП504637Дата окончания срока рассмотрения заявок Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Москва

    Дата и время проведения

    28.05.2015 11:0028.05.2015 11:0028.05.2015 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП504637Дата и время проведения Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.05.2015 18:0029.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    29.05.201529.05.2015 18:0029.05.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП504637Подведение итогов не позднее Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Автомобиль грузовой, прочие ЗИЛ43320 г.н А 026 СЕ 68

    Начальная цена

    77 865,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 893,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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