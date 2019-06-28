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    Главная / Торги / Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов

    Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2019 17:0028.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906060Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов, установленных на оборудовании цеха окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные ЧелныПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП906060

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.06.2019 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №2

    Техниеское задание

    Приложение №1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Юридический адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Почтовый адрес

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Контактный телефон

    +7 987 410-43-96

    Факс

    +7 84374 5-26-41

    Адрес электронной почты

    gazim.gabdullin@daimler.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Габдуллин Газим Гадилович

    Место рассмотрения предложений

    Набережные Челны

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов, установленных на оборудовании цеха окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 17:00 GMT +328.06.2019 17:0028.06.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП906060Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов, установленных на оборудовании цеха окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2019 17:3028.06.2019 17:3028.06.2019 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП906060Дата и время вскрытия заявок Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов, установленных на оборудовании цеха окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2019 17:0029.06.2019 17:0029.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906060Подведение итогов не позднее Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов, установленных на оборудовании цеха окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    29.06.201929.06.2019 17:0029.06.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП906060Подведение итогов не позднее Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов, установленных на оборудовании цеха окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС» Набережные Челны

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов, установленных на оборудовании цеха окраски: Производственной площадки проекта «Кабин» компании ООО «ДК РУС»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона (Промкомзона ПАО «КАМАЗ»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДК РУС
    Все закупки и тендеры ДК РУС

    Адрес местонахождения

    423800, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Набережные Челны, Проезпроизводственный, 47

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электродвигателей и мотор-редукторов"

    Кол-во: 0

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