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    Главная / Торги / Реализация ЗИП для Caterpillar и Ariel

    Реализация ЗИП для Caterpillar и Ariel

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2019 23:0028.06.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929686Дата и время окончания срока приема заявок Реализация ЗИП для Caterpillarг. Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП929686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация ЗИП для Caterpillar и Ariel

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2019 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗИП для Caterpillar

    ЗИП для Ariel

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-34

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    klimenkov.vadim@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клименков Вадим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация ЗИП для Caterpillar

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 23:00 GMT +328.06.2019 23:0028.06.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929686Дата и время окончания срока приема заявок Реализация ЗИП для Caterpillarг. Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2019 12:0001.07.2019 12:0001.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929686Подведение итогов не позднее Реализация ЗИП для Caterpillarг. Новый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.07.201901.07.2019 12:0001.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929686Подведение итогов не позднее Реализация ЗИП для Caterpillarг. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация ЗИП для Caterpillar

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см. Перечень позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место складирования: г. Новый Уренгой, Западная Промзона, Панель Е, производственная база ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Самовывоз, возможно отправление груза за счёт поставщика, затраты за транспортные расходы будут включены в стоимость товараРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.11.61.110

    Комплектующие (запасные части) электродвигателей, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электропривод (актуатор) дроссельной заслонки карбюратора, Caterpillar 330-5584"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Экстрактор для седел клапанов ГРМ 165-5647"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Щётка для хонингования (флекс-хон) 4С-6328"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Шток направляющий, траверсы клапанов ГРМ двигателя, Caterpillar 7N-1902"

    Кол-во: 64

    "Позиция 5"

    "Штифт 8T-0099"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Штекер на катушку зажигания 1552270"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Штанга толкателя клапана ГРМ 4W-6682"

    Кол-во: 64

    "Позиция 8"

    "Шланг гидроаккумулятора турбокомпрессора 6S-5874 для двигателя CAT3516 A3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Шланг 1S-8941 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шланг 1624147 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шарнирное соединение тяги актуатора 7E-9748"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Шарнирное соединение тяги актуатора 6V-9163"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Шайба распредвала двигателя (упорная) 7N-3218"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Шайба под клапанные пружины ГРМ Caterpillar 209-0962"

    Кол-во: 128

    "Позиция 15"

    "Шайба болта крепления крышки клапанного механизма 9M-1974"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Чехол для наконечника тяги актуатора, Caterpillar 114-9269"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Хомут крепления картриджа турбокомпрессора 7W-2297"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Фильтр для системы смазки двигателя CAT G3516, Caterpillar 1R-0726"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Устройство для проворачивания коленвала двигателя Caterpillar 448-5087"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Упорное полукольцо коленвала двигателя 7C-6209"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) 5P-6718"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Уплотнительное кольцо гильзы цилиндра нижнее 7N-2046"

    Кол-во: 96

    "Позиция 23"

    "Уплотнительное кольцо гильзы цилиндра верхнее 8N-4707"

    Кол-во: 32

    "Позиция 24"

    "Уплотнение системы смазки 061-9456"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Уплотнение под крышку заслонки клапана топливного газа 8M-4992"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Уплотнение под клапанную крышку 272-0757"

    Кол-во: 28

    "Позиция 27"

    "Уплотнение на шестерни редуктора (гитару) 259-4598"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Уплотнение на топливный клапан карбюратора 5P-1480 для двигателя CAT3516 A3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Уплотнение на топливный клапан карбюратора 061-7540"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Уплотнение на помпу рубашки охлаждения двигателя 149-5462"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Уплотнение на наконечник катушки зажигания, 135-2651"

    Кол-во: 32

    "Позиция 32"

    "Уплотнение на лючки картера, 272-0759"

    Кол-во: 32

    "Позиция 33"

    "Уплотнение на крышку привода помпы афтеркуллера 9X-7371"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Уплотнение на клапан термостата системы охлаждения двигателя, Caterpillar 3S-9643"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Уплотнение на демпфер крутильных колебаний 4D-0449 для двигателя CAT 3516 A3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Уплотнение лючка распредвала 272-0758"

    Кол-во: 28

    "Позиция 37"

    "Уплотнение лючка распредвала *скошенный угол) 277-5833"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Уплотнение CAT 6V-2695"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Уплотнение CAT 033-6031"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Уплотнение 9Х7529"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "Уплотнение 9X-7521"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Уплотнение 6V-7991 на демпфер крутильных колебаний двигателя CAT G3516 A3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Уплотнение 6V7681"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Уплотнение 6V-5066 на трубопровод системы охлаждения рубашки двигателя CAT G3516A3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 45"

    "Уплотнение 4F7387"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Уплотнение 3К0360"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Уплотнение (кольцо) 1N-3557"

    Кол-во: 32

    "Позиция 48"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) на редукционный клапан системы смазки двигателя 5D-5957"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) на помпу системы охлаждения рубашки двигателя 5H-6734"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) на помпу рубашки охлаждения двигателя и на помпу афтеркуллера 3B-8453"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) на помпу афтеркуллера 1T-0132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) на маслохолодильник 3P-0655"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) в направляющую клапана термостата, Caterpillar 8T-1703"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) 9M-3786"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) 6V-9769"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) 6V-3917"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) 5P-8862"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) 5P-7204"

    Кол-во: 64

    "Позиция 59"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) 5P-0840"

    Кол-во: 72

    "Позиция 60"

    "Уплотнение (кольцо резиновое) на сливную пробку с помпы афтеркуллера 3J-1907"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Трубка пластиковая для вауумного насоса 4C-4056"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Траверса клапанов ГРМ 1294181"

    Кол-во: 64

    "Позиция 63"

    "Толкатель клапана ГРМ 263-6679"

    Кол-во: 64

    "Позиция 64"

    "Термопара для измерения цилиндровых температур 383-2989 для Caterpillar 3516"

    Кол-во: 49

    "Позиция 65"

    "Съёмник гильз цилиндров двигателя 5P-8665"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Сухарь 2А4429"

    Кол-во: 256

    "Позиция 67"

    "Стопорное кольцо 8N-3640"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Стопорное кольцо 8N-1991"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Стопорное кольцо 4W-2110"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Стопорное кольцо 111-3820"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Стопор для штеккера катушки зажигания 178-0565"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Солдатики малые (уплотнение под головку цилиндра) 420-0652"

    Кол-во: 48

    "Позиция 73"

    "Солдатики большие (уплотнение под головку цилиндра) 420-0653"

    Кол-во: 48

    "Позиция 74"

    "Соединение быстроразъемное для пробоотборного клапана 243-3133"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Соединение быстроразъёмное для диагностического клапана 6V-4144"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Сердечник турбины 257-4974"

    Кол-во: 7

    "Позиция 77"

    "Седло выпускного клапана ГРМ Caterpillar 191-6760"

    Кол-во: 64

    "Позиция 78"

    "Седло впускного клапана ГРМ Caterpillar 257-9166"

    Кол-во: 64

    "Позиция 79"

    "Сапун байпасного клапана выпускной системы 9G-5127"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Сапун 4W3027"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Сальник передний коленчатого вала двигателя, Caterpillar 113-8432"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Сальник на вал заслонки клапана топливного газа 064-9021"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Сальник коленвала задний 436-1479"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Ротокойл клапанов ГРМ Caterpillar 197-6999"

    Кол-во: 128

    "Позиция 85"

    "Ремкомплект на пневмореле турбостартера 7С-5105 Caterpillar3516"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Ремкомплект на гидроаккумулятор турбокомпрессоров 9T-7347"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Ремкомплект на взрывной клапан картера 422-9537"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Ремкомплект дроссельной заслонки карбюратора 241-6479"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Ремкомплект вала дроссельной заслонки карбюратора 236-7516"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Ремкомплект 2944935"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Редукционный клапан масляных фильтров 2W-1969"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Регулятор газа в сборе, 335-5764"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Регулятор 162-4146 для CAT 3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Регулятор (термостат) для системы охлаждения рубашки двигателя, Caterpillar 247-7133"

    Кол-во: 16

    "Позиция 95"

    "Регулятор (термостат) для системы охлаждения наддувочного воздуха двигателя, Caterpillar 151-6017"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Регулировочный винт траверсы клапанов ГРМ 2N5842"

    Кол-во: 64

    "Позиция 97"

    "Регулировочный винт коромысла клапанов ГРМ 3580768"

    Кол-во: 64

    "Позиция 98"

    "Пружина редукционного клапана маслонасоса 2S-2760"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Пружина в топливный клапан карбюратора 7W-4287"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Пружина 7N1904"

    Кол-во: 128

    "Позиция 101"

    "Пружина 7N1903"

    Кол-во: 128

    "Позиция 102"

    "Проставка под головку цилиндра 110-6994"

    Кол-во: 12

    "Позиция 103"

    "Прокладка под проставку головки цилиндра 144-5692"

    Кол-во: 12

    "Позиция 104"

    "Прокладка под крышку навесных механизмов двигателя, Caterpillar 7J-8114"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Прокладка под корпус дроссельной заслонки 4W-9723 для двигателя CAT 3516 A3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Прокладка под картер клапанного механизма головки цилиндра 7E-3772"

    Кол-во: 12

    "Позиция 107"

    "Прокладка под картер головки цилиндра 2J-0157"

    Кол-во: 44

    "Позиция 108"

    "Прокладка под ГБЦ 110-6991"

    Кол-во: 12

    "Позиция 109"

    "Прокладка под байпасный клапан системы выпуска 7C-9710"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Прокладка на трубопровод системы охлаждения 179-2960"

    Кол-во: 32

    "Позиция 111"

    "Прокладка на сливную пробку маслохолодильника 4B-8407"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Прокладка на помпу системы охлаждения 7N-4932"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Прокладка на помпу афтеркуллера 3P-6061"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Прокладка на маслонасос 7N-5057"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Прокладка на карбюратор 7W-4149"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Прокладка на выпускной коллектор 7E-4127"

    Кол-во: 32

    "Позиция 117"

    "Прокладка на впускной тракт от афтеркуллера 4W-9725"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Прокладка на впускной коллектор 153-8455"

    Кол-во: 64

    "Позиция 119"

    "Прокладка на афтеркуллер 5G-1442"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Прокладка маслонасоса 111-1349"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Прокладка крышки распредвала 7N-4320"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Прокладка корпуса афтеркуллера 152-5705"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Прокладка для турбокомпрессора, система смазки Caterpillar 252-8374"

    Кол-во: 16

    "Позиция 124"

    "Прокладка 8N-9885"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Прокладка 8N-0392"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Прокладка 7L-4302 на впускной линии афтеркулера двигателя CAT G3516 A3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 127"

    "Прокладка 4н7869"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Прокладка 4W3100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Прокладка 4N1320"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Прокладка 2N0931"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Прокладка 247-3796"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Прокладка 1S6595"

    Кол-во: 12

    "Позиция 133"

    "Прокладка 1S4810"

    Кол-во: 12

    "Позиция 134"

    "Прокладка (под термостаты) в системе охлаждения рубашки двигателя 153-1810 для Caterpillar 3516"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Прокладкa1S5772"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Пробоотборный клапан 8C-3446"

    Кол-во: 30

    "Позиция 137"

    "Пробоотборный клапан 7X-3387"

    Кол-во: 8

    "Позиция 138"

    "Приспособления для демонтажа-монтажа распредвалов двигателя (Рычаг) 8T-3169"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Приспособления для демонтажа - монтажа распредвалов двигателя (Направляющая) 8T-3167"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Приспособление для демонтожа-монтажа подшипника 2P-5517"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Приспособление для демонтажа-монтажа распредвалов двигателя (Пилот) 8T-3168"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Приспособление для демонтажа крышки коренного подшипника коленчатого вала двигателя 236-6688"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Поршень 101-4140"

    Кол-во: 24

    "Позиция 144"

    "Полукольцо крепления картриджа турбокомпрессора 7E-8516"

    Кол-во: 8

    "Позиция 145"

    "Подшипник скольжения маслонасос системы смазки двигателя 1W-6005"

    Кол-во: 12

    "Позиция 146"

    "Подшипник наружный заслонки топливного газа 6I-0331"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Подшипник внутренний заслонки клапана топливного газа 6I-0332"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Подшипник верхней головки шатуна 118-1655"

    Кол-во: 32

    "Позиция 149"

    "Пневмопатрон 1S-8938 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Плёнка защитная 8S-5098 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Плата прижимная 3H-0465"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Патрубок резиновый 7E-8224 на воздушный фильтр двигателя CAT G3516 A3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Патрон зажимной 7S-5106 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Оправка для установки поршня двигателя 1U-7616"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Ниппель 8S-4600 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Ниппель 2S-5244 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Набор для проверки проекции гильзы цилиндра двигателя 8T-0455"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Муфта 8S-4599 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Муфта 8S-1506 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Манометр 8T-0859 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Коромысло клапанов ГРМ Caterpillar 9Y-1741"

    Кол-во: 32

    "Позиция 162"

    "Коренной подшипник коленвала 149-6031"

    Кол-во: 18

    "Позиция 163"

    "Контргайка регулировочного винта траверсы клапанов ГРМ 9L7712"

    Кол-во: 64

    "Позиция 164"

    "Контргайка регулировочного винта коромысла клапанов ГРМ 3J9196"

    Кол-во: 64

    "Позиция 165"

    "Комплект уплотнений к вакуумной помпе 1U-5719"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Комплект для проверки и заправки азотом гидроаккумулятора ТКР двигателя 175-5507"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Комплект для измерения давления рабочих жидкостей двигателя 6V-7830"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Компенсатор выпускного тракта двигателя 214-6045"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Кольцо уплотнительное для свечи зажигания Caterpillar 9Y-6792"

    Кол-во: 600

    "Позиция 170"

    "Кольцо уплотнительное 6V3908"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Кольцо уплотнительное 6V1454"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Кольцо уплотнительное 5Р5846"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Кольцо уплотнительное 2353546"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "Кольцо уплотнительное 1251372"

    Кол-во: 32

    "Позиция 175"

    "Ключ специальный для демонтажа - монтажа коренных подшипников коленчатого вала двигателя 9U-5023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Клапан редукционный насоса системы смазки двигателя, Caterpillar 7N-5449"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Клапан перепускной термостатов системы охлаждения двигателя, Caterpillar 111-4374"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "Клапан игольчатый 1S-8937 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Клапан диагностический 6V-3966"

    Кол-во: 40

    "Позиция 180"

    "Клапан ГРМ выпускной Caterpillar 307-4641"

    Кол-во: 64

    "Позиция 181"

    "Клапан ГРМ впускной Caterpillar 210-2542"

    Кол-во: 64

    "Позиция 182"

    "Индикатор состояния воздушного фильтра двигателя, Caterpiller 4W-5820"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Заслонка клапана топливного газа 6I-0330"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Зажим 4W3034"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Диафрагма в топливный клапан карбюратора 7W-4286"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Диафрагма байпасного клапана выпускной системы 113-1572"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Датчик давления ОЖ 110-1168"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Датчик давления масла 161-1705"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Герметик 185-3983"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Гайка крепления ТКР к выпускному коллектору 168-7800"

    Кол-во: 16

    "Позиция 191"

    "Втулка напраляющая выпускного клапана ГРМ Caterpillar 255-0897"

    Кол-во: 64

    "Позиция 192"

    "Втулка напраляющая впускного клапана ГРМ Caterpillar 191-6766"

    Кол-во: 64

    "Позиция 193"

    "Впитывающий материал 307-9923"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Впитывающий материал 235-0849"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Вал коромысел клапанов ГРМ 7C-2377"

    Кол-во: 32

    "Позиция 196"

    "Вакуумная помпа для отбора анализов рабочих жидкостей двигателя 1U-5718"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Болт крепления форсунки охлаждения поршня двигателя 1B-2790"

    Кол-во: 32

    "Позиция 198"

    "Болт крепления трубки охлаждения головки цилиндра 1B-7182"

    Кол-во: 64

    "Позиция 199"

    "Болт крепления трубки охлаждения головки цилиндра 0S-1619"

    Кол-во: 64

    "Позиция 200"

    "Болт крепления тройника байпасного клапана выпускной системы 0S-1594"

    Кол-во: 30

    "Позиция 201"

    "Болт крепления клапанной крышки 1A-9579 для двигателя CAT 3516 A3"

    Кол-во: 128

    "Позиция 202"

    "Болт крепления картриджа турбокомпрессора двигателя, Caterpillar 6V-2751"

    Кол-во: 32

    "Позиция 203"

    "Болт крепления головки цилиндра 131-0420"

    Кол-во: 256

    "Позиция 204"

    "Болт крепления выпускного коллектора 1D-4706"

    Кол-во: 64

    "Позиция 205"

    "Болт крепления выпускного коллектора (3/8-16х2,5-IN) 0L-2070"

    Кол-во: 64

    "Позиция 206"

    "Болт крепления впускного коллектора двигателя 5P-0076"

    Кол-во: 128

    "Позиция 207"

    "Болт 8F-6123"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Болт 0S-1575"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Болт (5/16-18х3/4-IN) 0S-1617"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Болт (3/4-10х1 1/2-IN) 4J-7945"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Болт (1/2-13х11-IN) 8S-3887"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Блок 2P-8289 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Адаптер-тройник 2D-7325 для двигателя CAT3516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "PRP203023-000 Ремкомплект торцевого уплотнения насоса PRICE PUMP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "Уплотнение 109-2332"

    Кол-во: 12

    "Позиция 216"

    "Прокладка под крышку клапана топливного газа 6I-0575"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Набор калибров 1U-6131"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Адаптер пирометра, 5N-2126"

    Кол-во: 32

    Лот 2

    Реализация ЗИП для Ariel

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2019 23:00 GMT +328.06.2019 23:0028.06.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929686Дата и время окончания срока приема заявок Реализация ЗИП для Arielг. Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    01.07.2019 12:0001.07.2019 12:0001.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929686Подведение итогов не позднее Реализация ЗИП для Arielг. Новый Уренгой

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    01.07.201901.07.2019 12:0001.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929686Подведение итогов не позднее Реализация ЗИП для Arielг. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация ЗИП для Ariel

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    см. Перечень позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место складирования: г. Новый Уренгой, Западная Промзона, Панель Е, производственная база ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Самовывоз, возможно отправление груза за счёт поставщика, затраты за транспортные расходы будут включены в стоимость товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шток поршня C-0603 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Шатун AD-0973 для компрессора ARIEL JGT-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Шайба звёздочки натяжителя цепи FW0550GQ для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Шайба звёздочки натяжителя цепи FW0502HA для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Шайба для муфты Thomas (Size of CMR Cplg. 600) 610901"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Цепь привода смазки A-3884 компрессора Ariel JDT-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Хомут V-образный PRP 215113-000 для котла подогревателя компрессорного масла KIM HOTSTART"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Уплотнение манжетное вала червячного механизма лубрикаторного насоса A-3911"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Уплотнение V- образное Ariel A-0639"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Уплотнение (PTFE) дисковое 1V711306242 для байпасного клапана Fisher ET3-600"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "Седло всасывающего клапана А-17049 (А-13977) для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект клапана нагнетания Ariel KB-5035-EE"

    Кол-во: 144

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект всасывающего клапана Ariel KB-4547-U"

    Кол-во: 144

    "Позиция 14"

    "Пружина компрессионная на V- образное уплотнение А-0629 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Прокладка лючка направляющей крейцкопфа B-0832 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 26

    "Позиция 16"

    "Прокладка крышки картера компрессора C-6200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Прокладка боковой крышки (сальник штока) B-0834"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Поршневое кольцо Ariel A-3445"

    Кол-во: 128

    "Позиция 19"

    "Подшипник нижней головки шатуна B-2082"

    Кол-во: 24

    "Позиция 20"

    "Подшипник крейцкопфа В-0787 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Подшипник верхней головки шатуна B-0772"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Подшипник (втулка) оси звёздочки натяжителя цепи A-9600 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Пластины демпферные 710959 для муфты Thomas (Size of CMR Cplg.600)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Палец крейцкопфа ARIEL B-0773"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Крышка всасывающего клапана A-13791-A для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 26"

    "Крышка (упор) A-15489-A нагнетательного клапана компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Контрагайка шестигранная FN0468GA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Комплект сальников (ремкомплект сальников штока, картер) В-6470-К (В-1687-К) для Ariel JGT-4"

    Кол-во: 26

    "Позиция 29"

    "Комплект сальников (ремкомплект сальников штока) B-1584-K компрессора ARIEL JGT-4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Комплект ремонтный торцевого уплотнения 12477289999 для насоса Viking Pump GG-475"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Комплект ремонтный газовых уплотнений штока B-6358-K для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Кольцо упорное B-0776 для коленчатого вала компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Кольцо уплотнительное для котла подогревателя компрессорного масла KIM HOTSTART PRP 203093-000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Кольцо уплотнительное (расширитель) составное 1V6596X0032 для байпасного клапана Fisher ET3-600"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Кольцо заднее V- образного уплотнения А-0643 компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Кольцо для пружины V-образного уплотнения А-2391 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Кольцо (PTFE) уплотнительное составное 1V659705092 для байпасного клапана Fisher ET3-600"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "Камера газового уплотнения B-6358 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Звездочка цепная маслонасоса, SPKT 40-1х21T A-3918 компрессора ARIEL JGT-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Звёздочка цепная A-3873 для лубрикатора компрессора ARIEL JGT-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Звездочка цепная 40-1 х 15Т.ASSY/ BZ A-9599"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Главный подшипник коленчатого вала SLEEVE BRG, В-0770 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Гайка само контрящаяся FN0461GA для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 42

    "Позиция 44"

    "Гайка поршня B-0847 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Гайка крейцкопфа B-0781 для компрессора JGT-4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Гайка 20253 для муфты Thomas (Size of CMR Cplg.600)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 47"

    "Втулка поршня B-0846 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Болт шатуна A-3941 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 49"

    "Болт фиксации пальца крейцкопфа A-3869 для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "Болт крышки коренного подшипника коленчатого вала FC0120JY для компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 51"

    "Болт крепления крышки клапана 12PT, 5/8-11x2-1/2x3/4 part.№ FC0171EGG для компрессора ARIEL JGT-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Болт 910923 для муфты Thomas (Size of CMR Cplg.600)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 53"

    "Блок распределительный A-0686 для лубрикатора компрессора Ariel JGT-4"

    Кол-во: 2

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