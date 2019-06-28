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Номер извещения
ГП929686
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация ЗИП для Caterpillar и Ariel
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2019 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 34949 8-00-34
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
klimenkov.vadim@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клименков Вадим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
г. Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация ЗИП для Caterpillar
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 23:00 GMT +328.06.2019 23:0028.06.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929686Дата и время окончания срока приема заявок Реализация ЗИП для Caterpillarг. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 12:0001.07.2019 12:0001.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929686Подведение итогов не позднее Реализация ЗИП для Caterpillarг. Новый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация ЗИП для Caterpillar
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Перечень позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место складирования: г. Новый Уренгой, Западная Промзона, Панель Е, производственная база ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Самовывоз, возможно отправление груза за счёт поставщика, затраты за транспортные расходы будут включены в стоимость товараРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
27.11.61.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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Кол-во: 4
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Кол-во: 1
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Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 40
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Кол-во: 64
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 64
Кол-во: 64
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 5
Кол-во: 32
Кол-во: 64
Кол-во: 64
Кол-во: 30
Кол-во: 128
Кол-во: 32
Кол-во: 256
Кол-во: 64
Кол-во: 64
Кол-во: 128
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 32
Реализация ЗИП для Ariel
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2019 23:00 GMT +328.06.2019 23:0028.06.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП929686Дата и время окончания срока приема заявок Реализация ЗИП для Arielг. Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
01.07.2019 12:0001.07.2019 12:0001.07.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП929686Подведение итогов не позднее Реализация ЗИП для Arielг. Новый Уренгой
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация ЗИП для Ariel
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
см. Перечень позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место складирования: г. Новый Уренгой, Западная Промзона, Панель Е, производственная база ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Самовывоз, возможно отправление груза за счёт поставщика, затраты за транспортные расходы будут включены в стоимость товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
28.13.32.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 144
Кол-во: 144
Кол-во: 4
Кол-во: 26
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 128
Кол-во: 24
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 24
Кол-во: 4
Кол-во: 26
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 8
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Кол-во: 4
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Кол-во: 42
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 2